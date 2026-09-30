Lanzan pin exclusivo de BTS en Santiago en la espera al concierto: revisa cómo conseguirlo

Samsung anunció una serie limitada de pines creados exclusivamente para las ciudades que forman parte de la gira BTS World Tour: Arirang. Las fanáticas del grupo surcoreano podrán participar a días del concierto, pero con una sola condición: primero deben realizar la K-Selfie Experience.

La fanaticada podrá encontrar las unidades limitadas desde este miércoles 30 de septiembre hasta el domingo 4 de octubre en cinco tiendas de Samsung. La marca coreana está ligada a BTS y otros grupos, por lo que ha creado esta dinámica para Chile y otras ciudades donde el grupo llegará en solo unos días.

Para participar, los fanáticos deben tomarse una fotografía utilizando uno de los Galaxy S26 Ultra que estarán de exhibición en las tiendas participantes. Los celulares contarán con un marco diseñado en torno al concierto de BTS.

Una vez tomada la fotografía, las ARMY deben transferirla a su propio teléfono (independiente de la marca) mediante Quick Share. Luego, deben publicar la K-Selfie en su feed de Instagram, no en historias. La publicación debe llevar los hashtags #KChallenge, #withGalaxy, #GalaxyAI, #GalaxyS26Ultra y #BTS_WORLDTOUR_ARIRANG_SPONSOR.

Quienes completen todos los pasos pueden ahora sí participar por uno de los pines. La promoción estará hasta agotar stock.

Ahora lo importante, ¿en qué tiendas estará disponible? Pueden ir a Samsung Vespucio, Maipú, del MUT, en Costanera Center o Samsung Parque Arauco.

La experiencia forma parte de Charmy Challenge, una serie de actividades de Samsung que busca celebrar y conectar la tecnología en torno a la cultura coreana.