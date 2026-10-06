Nueva moneda de $50 está en circulación: primera compra fue en una verdulería

El Banco Central dio inicio a la circulación de la nueva moneda de 50 pesos. El primer uso fue en nada más que en una verdulería llamada “Los Hermanos” en la comuna de Providencia. La nueva moneda de $50 tiene el mismo diseño, pero es ligeramente más liviana, pues antes pesaba 7 gramos y ahora 6,5. Además, es de fabricación más barata.

El anuncio lo hicieron la presidenta del ente emisor, Rosanna Costa, y su gerenta tesorera, Cecilia Feliú. La moneda de 50 pesos comenzará a circular en el país desde los bancos comerciales y, con ello, al comercio y a las personas.

Las monedas fueron presentadas oficialmente el pasado 26 de agosto, donde se mostró el nuevo diseño y detalles de fabricación. Junto a ella, también se estrenó el nuevo diseño de la moneda de 10 pesos que redujo su diámetro de 21 a 18,7 milímetros; comenzará a circular hasta enero del próximo año.

En la presentación de las nuevas monedas, Feliú remarcó que estas “tendrán el mismo valor y circularán junto con las actuales, las que seguirán utilizándose con total normalidad”. Es decir, no es necesario cambiar las antiguas por las nuevas.