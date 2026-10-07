Christa Pike, condenada a muerte que sobrevivió a su ejecución, está consciente y puede hablar

Christa Pike, condenada a muerte que sobrevivió a su ejecución en los Estados Unidos, está consciente e incluso podría hablar, consignaron sus abogados defensores.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación”, dijeron sus representantes Randy Spivey y Kelly Gleason.

Pike, de 50 años, permanece hospitalizada y bajo custodia policial en un recinto médico del estado de Tennessee luego de la fallida ejecución en su contra del pasado 30 de septiembre. Una doble dosis de pentobarbital, medicamento anestésico, debería haberla dormido hasta la muerte, pero la presidiaria apenas perdió la consciencia.

La ejecución fallida es la segunda en lo que va del año. Por lo mismo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, determinó la moratoria temporal sobre todas las ejecuciones programadas hasta fines de 2026. Asimismo, el comisario del Departamento Correccional del estado, Frank Strada, renunció a su cargo tras el fracaso.

Desde 1977, año en que los Estados Unidos restablecieron la pena de muerte en general, Tennessee ha ejecutado a 17 personas.

Entre 2020 y 2025, la pena capital estuvo suspendida, pero dicha situación cambió cuando Oscar Franklin Smith, declarado culpable de asesinar a su esposa y dos hijos, recibió la inyección letal en mayo de ese año. A la fecha de edición de esta nota, 42 presos se encuentran en el corredor de la muerte del estado.