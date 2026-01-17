¿“Titán de la tecnología” al ministerio?

¡Hola! Espero que estén disfrutando de los calurosos días de enero, ojalá que en la playa, cerca de un lago o de una piscina. Quien sí debe estar descansando es Marco, por lo que estas semanas estaré reemplazándolo.

Para los nuevos suscritos, mi nombre es Emilia Aparicio, trabajo junto a Marco Fajardo en la sección de Cultura de El Mostrador y además soy fiel lectora de Cultívate. Mientras mi colega se encuentre de vacaciones, estaré compartiendo con ustedes todas las novedades del mundo de la cultura.

Para partir, el lunes 26 de enero el Centro Cultural La Moneda y la Cineteca Nacional de Chile abrirán la muestra Cine en Chile. Historia(s) en movimiento , exposición que recorre más de un siglo de historia del séptimo arte en nuestro país.

También, este sábado comienza la séptima versión del Festival de Música de Portillo, un evento que reúne a jóvenes músicos de América Latina y el mundo para vivir una experiencia en su ámbito, a 3.000 metros en el corazón de la Cordillera de los Andes, en el icónico Hotel Portillo.

Además, en esta edición: el director de orquesta de Carmina Burana en el Estadio Nacional, la semana de la ciencia en Congreso Futuro, el documental de Delfina Guzmán, las pruebas que asegurarían que Marte era un planeta azul y las nominaciones chilenas a los Goya 2026.

Bonus track : la entrevista que le hice a la dramaturga y actriz Aranzazú Yankovic por su obra Conversaciones pendientes.

Antes de arrancar, si te gusta lo que hago, comparte el boletín con tus amigas, amigos, colegas y familia; y si has sido tú quien recibió esto, entonces estás ante una nueva oportunidad para ser parte de la comunidad Cultívate

1

CARMINA BURANA EN EL ESTADIO NACIONAL

En dos horas, sí, en dos horas las 35 mil entradas para ver Carmina Burana en el Estadio Nacional se agotaron. Repitiendo el éxito de la Novena Sinfonía de Beethoven en diciembre de 2024 en el mismo recinto, la Universidad de Chile vuelve a la principal arena de Chile, lo más probable que para un lleno total.

La presentación, agendada para mañana sábado 17 de enero, será protagonizada por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor; y Pablo Oyanedel, barítono. ¡Imperdible!

Antes del evento conversé con Vieu, quien es el actual director titular de la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Me contó que la obra de Carl Orff tiene un lugar especial en su carrera: lleva dirigiéndola más de 25 años.

“Para mí significa un evento de gran trascendencia, no solo para mi carrera, sino también por lo que significa justamente la llegada a tanto público heterogéneo, muchos de los cuales probablemente no son habituales de la sala de concierto, pero que con este concierto gratuito tienen la posibilidad de acceder libremente a ver algo de arte superior, a conocer los organismos de excelencia que tiene la universidad, como la orquesta y el coro” .

Al referirse a la naturaleza de Carmina Burana, el maestro subraya que la versión será igual de rigurosa que en una sala de conciertos. La describe como una pieza musicalmente intensa, efectista y potente rítmicamente.

“Es una obra netamente profana que hace una apología de los placeres de la vida, es un poco opuesta a cualquier concepto de los sinfónicos corales típicos con motivaciones religiosas” , detalla el director.

Además, menciona que el uso del Estadio Nacional, aunque requiere amplificación y no posee la acústica habitual de una sala, es visto como una oportunidad estratégica.

El director enfatiza la importancia de “acercar y perder esa distancia prejuiciosa que hay muchas veces entre lo que nosotros hacemos en la música docta y la gente que consume la música popular”. Considera que la experiencia tendrá un alto impacto inmediato, ya que la gente “lo va a pasar sensacional”.

En su cuenta de Instagram, el maestro ha compartido algunos videos de los ensayos del concierto de este sábado, que además, para quienes no estén en Santiago, podrá ser visto en directo por TVN y UCHILE TV.

Revisa más detalles AQUÍ.

2

CONGRESO FUTURO: PREMIOS NOBEL, CIENCIA Y UNA POSIBLE MINISTRA

El lunes a primera hora empezó, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, uno de los eventos científicos más importantes del país: Congreso Futuro. Hasta allí llegaron ministros, embajadores, senadores, el Presidente Gabriel Boric y también el Mandatario electo, José Antonio Kast.

La participación del Presidente electo no estuvo exenta de señales políticas y, en medio de las alertas encendidas en el mundo científico por los anuncios de reducción del gasto público y los rumores de una eventual fusión del Ministerio de Ciencia, abordó directamente esas inquietudes durante la inauguración: “Chile necesita la ciencia, Chile no tiene futuro sin ciencia”, expresó.

Además, llegó acompañado de la emprendedora chilena-estadounidense Ximena Lincolao, quien –según La Tercera– sería la carta más segura para asumir el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en marzo próximo.

Lincolao es profesora y cofundadora de Phone2Action y BuildWithin . En 2016, la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó “Titán de la tecnología”.

Pero, más allá de las señales políticas, la XV versión de Congreso Futuro tuvo como sede principal el Centro Cultural Ceina, bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”. Esta versión reúne más de 120 expositoras y expositores nacionales e internacionales, convocando a la ciudadanía a reflexionar sobre los grandes desafíos contemporáneos desde la ciencia, la tecnología, la filosofía, la política, la cultura y las artes.

Entre los hitos de esta edición destaca la participación de tres Premios Nobel: Ardem Patapoutian (Estados Unidos), Premio Nobel de Fisiología o Medicina; Jack Szostak (Estados Unidos), Premio Nobel de Fisiología o Medicina; y Rattan Lal (India-Estados Unidos), Premio Nobel de la Paz como parte del IPCC, junto a referentes globales en inteligencia artificial, neurociencia, biotecnología, cambio climático, derechos humanos, educación, urbanismo y cultura.

Durante la semana publicamos varias entrevistas de invitados que hablaron de paleontología, astronomía, microbiología, entre otros temas, las que puedes revisar AQUÍ .

3

ANTONIA ZEGERS Y DIEGO CÉSPEDES A LOS GOYA 2026

¡Buenas noticias para el cine nacional! Se suman dos nominaciones chilenas en la edición número 40 de los Premios Goya. La actriz Antonia Zegers fue nominada a Mejor Actriz Protagónica por su papel en Los Tortuga, mientras que la cinta La misteriosa mirada del flamenco, dirigida por Diego Céspedes, competirá en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Las nominaciones fueron anunciadas este martes por la Academia de Cine de España. Entre ellas destaca la ópera prima de Céspedes, que ha tenido un amplio recorrido internacional y que fue premiada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, donde obtuvo el máximo galardón de esa competencia.

En septiembre entrevisté a Céspedes, quien en ese momento se encontraba en Canadá promocionando la cinta. En esa ocasión me dijo que “no es solamente una película que habla sobre la disidencia, es una película que habla sobre las relaciones humanas y cómo necesitamos, cómo los humanos necesitamos la ternura, el afecto, el cariño de otra persona, y eso incluye a todos”.

En paralelo, Antonia Zegers entra en la carrera por el Goya a Mejor Actriz Protagónica por su interpretación en el filme Los Tortuga , dirigido por la cineasta española Belén Funes. Se trata del primer protagónico internacional de la actriz chilena, en una película que fue reconocida en el Festival de Málaga con premios a Mejor Dirección, Mejor Guion y un galardón especial del jurado.

Tengo muchas ganas de ver ambas películas, así que esperemos que se estrenen pronto en nuestro país. Revisa más detalles de la nominación AQUÍ.

4

ROYAL DE LUXE VUELVE A CHILE CON APESANTEUR

El mítico director de la compañía francesa Royal de Luxe, que trajo a Chile en 2007 y 2010 a “La pequeña gigante”, regresó al país esta vez con Apesanteur, un espectáculo gratuito que se presentará en distintas comunas de la Región Metropolitana, tras estrenarse con gran éxito en Antofagasta e Iquique.

Jean-Luc Courcoult vuelve con un formato distinto: un rodaje improbable, policías extraviados en el tiempo, crímenes absurdos y un cosmonauta soviético que viaja desde el futuro para reconstruir un caso imposible. Como siempre, lo suyo es habitar la ciudad, convertirla en escenario y recordarnos que, incluso en medio del caos contemporáneo, el teatro puede seguir siendo un lugar de pausa, encuentro y reflexión.

“El mundo actual me parece de gran inestabilidad. De la misma forma, este espectáculo toma senderos caóticos en su rodaje. Su amateurismo bonachón, su extravío en la historia, sus grandes trucos y recuperaciones incongruentes… Me parece siempre interesante que un espectáculo se inscriba dentro de una situación: en una sala de teatro el público finge creer en la escenografía”, expresa Courcoult.

El director francés se encuentra en estos momentos en Chile para participar en el 33º Festival Internacional Teatro a Mil.

“El primer espectáculo que presentamos en Chile fue Roman Photo , en 1985… Luego, con Teatro a Mil, hicimos Dos espectáculos por el precio de uno en 2004. En esa oportunidad pasamos por pueblos del Altiplano, en el norte del país. Recuerdo que en aquella época tuvimos una pausa de unos diez días en la gira. Por falta de oxígeno, nuestro camión tenía muchas dificultades para subir y ubicarse en las plazas”, recuerda.

Revisa la entrevista completa y las fechas del espectáculo AQUÍ.

5

“CÁLLESE, APÚRESE Y NO SE LUZCA”: EL DOCUMENTAL DE DELFINA GÚZMAN

Siguiendo con la programación del Festival Internacional Teatro a Mil, el día lunes 19 de enero, a las 17:00 horas, se presentará el documental Delfina: Cállese, apúrese y no se luzca (2025), que aborda la figura de la gran actriz chilena Delfina Guzmán, en Centro Arte Alameda.



Guzmán es ampliamente reconocida por su talento actoral y versatilidad, lo que la llevó a interpretar múltiples roles en teatro, televisión y cine, fruto de una pasión por la actuación y el teatro, a la que se comprometió con rebeldía desde los años 30 del siglo pasado, desafiando convenciones de la época.

Delfina: Cállese, apúrese y no se luzca es un documental que recorre la vida y obra de la actriz de 97 años. La película tuvo su estreno en noviembre del año pasado. Fue dirigida por Ricardo Carrasco Farfán y nació como idea de Joaquín Eyzaguirre, hijo de la actriz.

La cinta despliega imágenes de archivo que recorren los variados roles que interpretó Guzmán a lo largo de su carrera, en la que colaboró con directores de cine como Raúl Ruiz, Silvio Caiozzi o Sebastián Silva; además de recordadas teleseries y otros proyectos. Estas imágenes se entrelazan con testimonios de colegas actores, directores y también familiares, como Malucha Pinto, Coca Guazzini, Paulina García, Jaime Vadell y sus hijos Joaquín y Juan Cristóbal, además del recientemente fallecido Héctor Noguera.

La función de Delfina: Cállese, apúrese y no se luzca es una oportunidad para celebrar el trabajo de esta gran actriz chilena en la pantalla grande.

6

EL MISTERIO EN TORNO A LA FAMILIA DE SHAKESPEARE

El fin de semana fueron los Golden Globes, los galardones que anticipan un poco lo que pasará en los Premios Oscar. Entre los ganadores (que puedes revisar en este link), uno de los filmes que sorprendió fue Hamnet, al ganar el premio a Mejor Drama. Ese mismo día fui al cine a ver Sentimental Value y mostraron el tráiler de Hamnet, que me encantó.

Tanto en la elocuente novela de 2020 de Maggie O’Farrell como en la conmovedora nueva película basada en ella, la esposa de Shakespeare, Agnes, es una herbolaria experta en pociones medicinales con una capacidad casi sobrenatural para presentir el futuro. Pero no puede salvar a su hijo pequeño de la peste, una muerte que lleva al padre del niño a escribir una de las obras más grandes de toda la literatura: Hamlet.

Sin embargo, no hay manera de saber si algo de eso es cierto.

Tanto en el filme, que acaba de ganar el Globo de Oro, como en la novela de O’Farrell, Hamnet es una obra basada en la imaginación, una rica exploración del duelo tejida a partir de los hechos más escuetos.

No se puede decir que la autora –quien también escribió el guion de la película, junto a su directora, Chloé Zhao– distorsionara la historia real , porque no existe una historia conocida, a pesar de los siglos que los historiadores han pasado tratando de arrojar luz sobre la vida de Shakespeare.

Los escasos datos sobre la familia del dramaturgo y poeta se ven superados con creces por las preguntas que plantean.

Los registros muestran que en 1582 William Shakespeare, que entonces tenía 18 años, se casó con Anne Hathaway (Agnes en la ficción), de 26 años, quien estaba embarazada de su primera hija, Susanna. Tres años después nacieron sus gemelos, llamados Judith y Hamnet, un nombre que en aquella época era intercambiable con Hamlet.

En 1596, cuando tenía solo 11 años, Hamnet murió. Fue enterrado el 11 de agosto y es casi seguro que Shakespeare, que estaba de viaje con su compañía de teatro, no pudo haber regresado a Stratford a tiempo para el funeral.

Unos cuatro años después, escribió Hamlet. Saquen sus propias conclusiones.

Revisa más detalles AQUÍ.

7

EL ASTEROIDE QUE ROMPE TODOS LOS RÉCORDS

Un equipo de astrónomos que analizó imágenes tomadas por el Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE, descubrió el asteroide de diámetro mayor a medio kilómetro y con la rotación más rápida que se ha observado hasta ahora, una hazaña solo posible gracias a Rubin, informó NOIRLab.

El estudio proporciona información crucial sobre la composición y evolución de los asteroides, y demuestra la forma en la que Rubin –financiado de manera conjunta por la Fundación Nacional de Ciencias y la Oficina de Ciencias del Departamento de Energía de Estados Unidos– empuja los límites de lo que podemos descubrir en nuestro propio sistema solar.

Como parte del evento de la Primera Luz del Observatorio Vera C. Rubin de NSF–DOE en junio de 2025, este anunció que observó miles de asteroides cruzando nuestro sistema solar, de los cuales cerca de 1.900 fueron confirmados como nuevos objetos nunca antes vistos.

En medio de esta avalancha de nuevos asteroides, un equipo de astrónomos descubrió 19 de rotación súper rápida y ultrarrápida. Uno de ellos es un asteroide de más de 500 metros (0,3 millas) y con la rotación más rápida que jamás se haya descubierto.

8

MARTE FUE UN PLANETA AZUL

Un nuevo estudio publicado en la revista npj Space Exploration, plantea que al menos la mitad de la superficie de Marte estuvo cubierta por un gran océano hace unos 3 mil millones de años. El hallazgo refuerza la idea de que el planeta rojo tuvo un entorno húmedo y potencialmente habitable.

Investigaciones previas ya habían aportado indicios de antiguos océanos y ríos en Marte. Sin embargo, los nuevos datos ofrecen evidencias más precisas sobre su extensión y profundidad.

La clave del estudio está en Valles Marineris, el mayor sistema de cañones del planeta, que se extiende a lo largo del ecuador marciano. Con más de 4 mil kilómetros de largo y hasta 200 kilómetros de ancho, es el sistema de cañones más grande –aunque no el más largo– del sistema solar.

A partir de imágenes de alta resolución obtenidas por satélites y rovers, como Mars Express y Mars Reconnaissance Orbiter de la Agencia Espacial Europea (ESA), los investigadores identificaron estructuras geológicas similares a ríos y deltas terrestres.

“Las imágenes satelitales únicas y de alta resolución de Marte nos han permitido estudiar el paisaje marciano con gran detalle, mediante levantamientos topográficos y cartografía”, afirma el autor principal Ignatius Argadestya, en un comunicado de la Universidad de Berna.

9

ARANZAZÚ YANKOVIC: “TODOS SOMOS GRANDES ACTORES EN ALGÚN LUGAR”

Una de las notas más leídas de la semana fue una entrevista que le hice a la dramaturga y actriz Aranzazú Yankovic, por la obra de teatro Conversaciones pendientes, que está presentando en Teatro Mori Vitacura.

En un viaje familiar a la ciudad de Zagreb, la dramaturga, actriz y directora se encontró con el Museo de las Relaciones Rotas , una de las atracciones turísticas más concurridas y peculiares de Croacia. El espacio expone objetos significativos o que han cambiado la historia personal de sus donantes. La experiencia en el museo inspiró a Aranzazú a explorar la idea de las “conversaciones pendientes” , y todo aquello que las personas ensayan en su mente, pero nunca llegan a decir.

La trama de la obra sigue a una mujer de mediana edad, interpretada por Bárbara Ruiz-Tagle , cuya vida parece estar resuelta, hasta que una publicidad en la radio la confronta con una verdad incómoda: su rutina se ha vuelto monótona y vacía. Ese pequeño detonante la lleva a replantearse su existencia y a enfrentarse a todo aquello que nunca se atrevió a decir ni a hacer, especialmente en relación con su marido, su madre y su hijo.

Tras años de trayectoria en el teatro y haber dirigido grandes producciones, como El curioso incidente del perro a medianoche en 2015, Yankovic decidió que era momento de dar el salto a la dramaturgia propia.

“Yo quería lograr algo que fuera como familiar, que la gente fuera a ver una obra de teatro donde están actuando, pero familiar, cercana”, explica la directora.

Revisa la entrevista completa AQUÍ.

10

PANORAMAS REGIONALES

– INTI-ILLIMANI HISTÓRICO EN CONCEPCIÓN

Inti-Illimani Histórico presentará en Concepción su emotivo espectáculo Reencuentro , una propuesta marcada por la participación de Jorge Ball, Pedro Villagra, Cristóbal Berrú y Cristián Mancilla, músicos emblemáticos que han sido parte fundamental de la agrupación en distintas etapas de su historia.

Un show único y vibrante, que celebra la reconocida trayectoria de una de las bandas más importantes de la música chilena, es el que ofrecerá Inti-Illimani Histórico el martes 3 de febrero en el Teatro Universidad de Concepción , en un concierto que promete un recorrido cargado de emoción, memoria y excelencia musical.

Las entradas estarán disponibles a través de Puntoticket.com .

– MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE Y PLACERES CRÍTICOS EN VALPARAÍSO

El Cine Insomnia Teatro Condell, el Parque Cultural de Valparaíso y el Bar Éxodo acogerán, entre el 23 y 30 de enero , la séptima versión de la Muestra Internacional de Cine y Placeres Críticos , un encuentro único en Chile y Latinoamérica.

Se trata de 89 obras de 15 países, conversatorios gratuitos y distintas actividades complementarias, que se darán cita en una edición que reivindica la potencia creativa y artística del cine para adultos.

– FESTIVAL PATAGONIA BLUES

La ciudad austral de Puerto Natales será escenario de un acontecimiento sin precedentes: el primer Festival Patagonia Blues , una celebración musical que marca el inicio de una nueva tradición cultural en el corazón de la Región de Magallanes.

Organizado por Find the Noise y Puntales , el festival se realizará los días viernes 23 y sábado 24 de enero , a partir de las 16:00 horas , en el espacio Bonitos Delivery , ubicado en Tomás Rogers 26 . El evento reunirá a destacadas bandas locales y regionales, ofreciendo dos jornadas cargadas de música en vivo, exposiciones, artesanía y experiencias que conectan el blues con el paisaje patagónico.

