La Tesorería General de la República (TGR) activó desde el 1 de abril un nuevo sistema de cobro de deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). Más de 550 mil personas están en mora, con una deuda total que supera los $4 billones. El plan funciona de forma distinta según cuánto ganes. Estas son las opciones concretas para cada caso.

Si ganas menos de $5 millones al mes: puedes suscribir un convenio de pago

Este es el caso de la gran mayoría de los deudores. Los requisitos para acceder son los siguientes:

Tener una renta mensual bruta inferior a $5.000.000 , acreditada con la última Operación Renta (código 158 del Formulario 22)

, acreditada con la última Operación Renta (código 158 del Formulario 22) Tener una deuda vencida de al menos 1 UTM (aproximadamente $70.000 al valor actual)

(aproximadamente $70.000 al valor actual) No presentar exclusiones por parte de la TGR

El valor de las cuotas se calcula sobre tus ingresos registrados y corresponde al 10%, 15% o 20% de ellos según el tramo. El pie mínimo y la cuota mínima no pueden ser inferiores a 1 UTM. Si el monto total de las cuotas no alcanza a saldar la deuda completa, puedes pagar el saldo al contado o suscribir un nuevo convenio al término del primero.

Si no sabes cuánto debes exactamente, puedes consultarlo en el Formulario 34 de la TGR ingresando con Clave Única o Clave Tributaria.

Ojo: el convenio caduca si dejas de pagar dos cuotas, sean seguidas o alternadas.

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Si no tienes renta registrada en el SII

Si eres trabajador independiente sin declaración de renta, desempleado o no tienes AFP, igual puedes suscribir un convenio. En ese caso debes ingresar a la Oficina Virtual de la TGR con la opción “Solicitud de convenio CAE, sin registros de renta” y adjuntar un certificado de cotizaciones previsionales actualizado o un documento que acredite tu situación.

Si vives en el extranjero

También puedes gestionar el convenio de forma remota presentando la documentación que acredite que resides fuera de Chile y no tienes cotizaciones previsionales activas en el país.

Si ganas más de $5 millones al mes: no hay convenio disponible

Para este segmento la TGR inició acciones judiciales directas desde el 6 de abril. Eso incluye embargo o retención de cuentas bancarias, depósitos a plazo, fondos mutuos y remuneraciones. Al 23 de abril, 1.340 casos ya tenían medidas activas.

Cómo postular al convenio

El trámite para suscribir el convenio se hace en línea con Clave Única o Clave Tributaria en el sitio web de Paga tu CAE en TGR, o de forma presencial en cualquier oficina de la TGR presentando tu cédula de identidad.

Dato adicional: Las deudas fiscales no prescriben. Mientras más tiempo pases sin regularizar, más crece la deuda.