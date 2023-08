Artículos destacados 11082023

Enmiendas republicanas

La Corte Suprema criticó fuertemente las enmiendas de la derecha, sobre todo las del Partido Republicano, en temas referidos a un nuevo tribunal nacional que tenga jurisprudencia frente a delitos graves como crimen organizado o narcotráfico. Además, el máximo órgano jurisdiccional del país criticó la supremacía constitucional por sobre los tratados internacionales y la enmienda republicana que otorga prisión domiciliaria a los reos mayores de 75 años, incluyendo a condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿Un poder judicial paralelo?

Marcela Said: “El consejero Luis Silva es un soldado de la Obra”

La premiada cineasta chilena conversó con El Mostrador sobre una entrevista que hizo en 2005 al hoy consejero constitucional republicano Luis Silva, para su documental sobre los numerarios y la prelatura creada por Josemaría Escrivá de Balaguer. En el filme, un joven estudiante de Derecho confiesa ser numerario del Opus Dei y que quiere ser político para cambiar las leyes de acuerdo a la moral. Según la documentalista, los numerarios, que ven al diablo en todos lados, son personas con muy poca cultura y muy censurados. Lo más preocupante, sostiene Said, es que el integrante del Consejo Constitucional sigue instrucciones precisas del Opus.

Pensiones: “Nada asegura que la salida del ministro Jackson le ponga ruedas a las conversaciones”

Los analistas Áxel Callís y Tomás Duval abordaron el complejo escenario que enfrenta el gobierno, luego de que el Partido Republicano anunciara la presentación de la segunda acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson, y cómo su eventual salida impactaría o no en las negociaciones de la reforma de pensiones y pacto fiscal. “Estamos en un escenario que, ‘de prender’ esta acusación, va a ser más bien por el orden político que por lo jurídicamente constitucional”, señaló Callís. Por su parte, Duval indica que “la única manera de que sea viable, es que otros sectores, más allá de la oposición, puedan apoyar”. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política.

Isapres y su peor escenario

La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió los recursos de protección en materias de alzas de planes y el valor de la prima GES que las aseguradoras fijaron para el período anterior (2019-2022). En este último punto, y tal como se había adelantado durante esta semana, el máximo tribunal definió que no pueden subir el precio GES que tenían establecido previamente, por lo que deberán volver a cobrar lo que habían fijado en el periodo anterior (2019-2022), es decir, 7,2 UF anuales. Ante esto, las isapres están con pintura de guerra.

Susan Segal y el atractivo de Chile: “Hay una discusión muy madura acerca del país que quieren ser”

La presidenta y CEO del Council of the Americas –considerado el poder blando más influyente de Estados Unidos en la región– dice que hay mucho interés en invertir en el país, en particular en litio, energías renovables e hidrógeno verde. Segal está en Santiago para ser la anfitriona de otra edición de la Conferencia de Ciudades, el tradicional encuentro empresarial que organiza en alianza con el Ministerio de Hacienda, y del cual El Mostrador es Media Partner. Este fue el tema a tratar en un nuevo capítulo de La Mesa.

Las historias de niñas y mujeres ejecutadas detrás del renombre de calles en Santiago

Alicia Marcela Aguilar tenía 6 años y, en septiembre de 1973, mientras jugaba en la Plaza Panamá, murió después que un proyectil disparado por militares la alcanzara. Según un libro publicado por la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia es parte de los 205 niños y niñas ejecutados por la dictadura. Su nombre y los de tres mujeres detenidas desaparecidas son parte de los doce con los que se busca renombrar calles y plazas de la capital. ¿Cuáles son sus historias? Aquí te contamos.

Las operaciones secretas de la CIA en Chile entre 1950 y 1973

Los distintos informes que la CIA, el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses han ido desclasificando, evidencian no solo lo que es obvio –que la inteligencia de EE.UU. estaba muy preocupada de la izquierda chilena–, sino también que su opinión acerca de la derecha y de algunos de sus líderes históricos era bastante poco generosa. Los informes conocidos como National Intelligence Estimates (NIE) señalan que en los años 60 buena parte del electorado se izquierdizó, como reacción ante una clase alta a la cual la Agencia Central de Inteligencia acusaba de evadir impuestos y de mantener en malas condiciones económicas a los más pobres. La CIA a diestra y siniestra en Chile.