Artículos destacados 12122025

Quién manda en tribunales

Aunque por antigüedad Gloria Ana Chevesich debiera asumir la presidencia de la Corte Suprema, su historial ligado a la probidad estaría impulsando movimientos internos para impedirlo. A días de saber quién gobernará La Moneda —y también quién liderará el Poder Judicial— revisamos el perfil y las cartas de ambas postulantes a encabezar el máximo tribunal, en un nuevo capítulo de Punto por Punto.

Debate Anatel

El debate presidencial de esta semana entre José Antonio Kast y Jeannette Jara se convirtió en un choque de acusaciones donde ambos se centraron más en cuestionar la ética y decisiones del adversario que en exponer soluciones concretas. Temas clave como migración, seguridad y gestión pública quedaron sin respuestas claras, dejando una impresión de diálogo estancado.

Jara y el “último esfuerzo”

La candidata del oficialismo se dirigió a sus adherentes en su primer acto de cierre en la comuna de Puente Alto, periodo de campaña que concluyó este jueves en el norte del país. Salgan a “conversar con quienes aún tienen dudas, conversar con quienes han sido víctimas de las fake news”, declaró. Así fue el llamado de Jara y su apuesta para el tramo final de campaña.

Kast y el Gobierno de Boric

El debate presidencial fue la última batalla estratégica del balotaje. El republicano logró imponer una narrativa centrada en el eje “Gobierno de Boric versus cambio”, pero mostró debilidades en materias de expulsión y eludió el indulto a Krassnoff. Esta es la narrativa de Kast.

“La salmonicultura le cambió la cara al sur de Chile”

Loreto Seguel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, dejó una hoja de ruta clara: la salmonicultura ya no es solo un sector productivo, es una industria clave para el desarrollo, que compite de igual a igual con Noruega y que hoy depende de decisiones políticas que definirán su futuro por décadas. Esto y más en un nuevo capítulo de La Mesa.