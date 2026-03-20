Artículos destacados 20032026

Guardia pretoriana diplomática

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast entró en una fase decisiva para configurar su red de representantes en el exterior. En un ambiente marcado por cierto “misterio y la expectación”, el Mandatario optará por un diseño de rostros históricos y figuras de confianza política de Chile Vamos para ocupar sedes diplomáticas clave. Habría casi 25 cambios de jefes de misión. Lee aquí la trama completa detrás de los nombramientos.

Escudo Fronterizo con problemas de caja

El plan avanza como una de las cartas fuertes del Gobierno en materia migratoria, pero en su despliegue empiezan a aparecer obstáculos. Entre anuncios, gestiones y definiciones en curso, el foco ya no está solo en la estrategia, sino en las condiciones que podrían determinar hasta dónde realmente puede llegar. Aquí te contamos cuál es el principal cuello de botella.

Indultos presidenciales: “un tiro en el pie”

La periodista Paulina de Allende-Salazar abordó el debate que vuelve al centro tras el costo político que pagó Gabriel Boric: los indultos. Ahora que el Presidente Kast los tiene en carpeta, las alertas apuntan a riesgos de interferencia entre poderes del Estado. Revive un nuevo capítulo de Punto por Punto.

La reorganización del feminismo

Entre miradas críticas, diagnósticos internos y señales del entorno político, se abre un momento de ajustes, lecturas estratégicas y reconfiguración de fuerzas de cara a lo que viene. Revisa cómo se prepara el movimiento feminista para el nuevo ciclo político.

“Haber ganado elección no significa que están los votos para hacer lo que quiera”

Hermann González sabe lo que es “con guitarra”. El socio de Valtin Consulting y economista pasó dos veces por el Ministerio de Hacienda de Sebastián Piñera y es miembro del Consejo Fiscal Autónomo. Plantea que el nuevo Gobierno no recibe una economía en emergencia, pero sí una con desafíos de fondo. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.