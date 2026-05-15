Artículos destacados 15052025

Inseguridades, extravío y descontrol

La ministra Trinidad Steinert no logra tener claridad sobre el alcance de sus funciones. Su rol no pasa por disputar protagonismo con policías y fiscales, sino por articular coordinación en un sistema fragmentado, generar información donde hay déficits de comunicación y diseñar planificación y evaluación estratégica en un escenario dominado por anuncios dispersos. Lee el análisis completo de su gestión y atribuciones aquí.

“El desafío de seguridad es reflejo de la fractura social que hoy vivimos”

La fundadora de PROhumana, Soledad Teixidó, abordó las conclusiones de la Mesa Redonda sobre Seguridad Empresarial. A su juicio, la inseguridad dejó de ser un factor externo para las empresas y se transformó en un riesgo transversal que impacta a directorios, territorios, comunidades, trabajadores y la propia relación con el Estado. Revisa sus principales conclusiones en este nuevo capítulo de La Mesa.

Lavín León y SocialTazk

La Fiscalía prepara una acusación contra Joaquín Lavín León por eventuales delitos electorales vinculados al uso de bases de datos del Servel en el marco de SocialTazk, iniciativa financiada con recursos del Congreso. Correos electrónicos, audios y mensajes dan cuenta de intercambios de padrones electorales entre asesores del diputado y el consejero del Servel Jorge Manzano. Revisa todos los antecedentes del caso y sus implicancias aquí.

Homicidio del exministro Tohá

El abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, junto al representante de la familia, solicitaron ante la Corte de Santiago la reactivación de la investigación por el homicidio del exministro José Tohá. La presentación marca una distancia con el criterio inicial del Ejecutivo respecto del avance del caso. Infórmate sobre los argumentos y el estado de la causa aquí.

Polémicas de candidatos al TDLC

Camilo Santelices Vergara, cercano al Frente Amplio, ha generado reparos en la Universidad de Chile, donde mantiene una beca para estudios en Londres pese a haber concluido su magíster. En paralelo, el candidato Francisco Agüero registra una amonestación previa en el Panel de Expertos de la Ley Eléctrica. Conoce el detalle de las objeciones a los nominados aquí.