Artículos destacados 29052025

Quiroz y Puelma Arquitectos

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, enfrenta un flanco en medio de las negociaciones por la Ley Miscelánea: cuestionamientos por no haber transparentado en su Declaración de Intereses y Patrimonio que su hermano Víctor Quiroz es socio principal de Quiroz y Puelma Arquitectos, uno de los estudios de arquitectura más grandes e influyentes de Viña del Mar. Revisa aquí los detalles del caso.

Plan de Seguridad

Contra el reloj, a partir del 1 de junio, el Gobierno de José Antonio Kast iniciará una fase centrada en la agenda de seguridad, bajo el liderazgo del ministro Martín Arrau. Tras la polémica por respaldar la Política Nacional de Seguridad promulgada por el expresidente Gabriel Boric, el secretario de Estado apuesta por acercarse a la oposición exconcertacionista y anunciar su pieza maestra la próxima semana. Lee la propuesta completa.

El derrumbe del clan Lavín

La Fiscalía citará a declarar al excandidato presidencial, luego de comprobar que funcionarios contratados por su hijo en el Congreso trabajaron en las primarias presidenciales del año 2021. La indagatoria compromete a dos hermanos de Lavín León, la UDI y al consejero del Servel Jorge Manzano. Todos los antecedentes, aquí.

Salud en crisis

Juan Carlos Said, médico internista y experto en políticas públicas de salud, acaba de publicar “La mejor salud del mundo”. Explica que la crisis es el resultado de un diseño que, desde su origen, permitió seleccionar sanos, expulsar riesgos y dejar al Estado la carga de los enfermos. Revive un nuevo capítulo de La Mesa.

Desmintiendo a la ministra Toledo

Expertos en climatología, ciencias atmosféricas y autores del IPCC salieron a desmentir a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, tras relativizar la responsabilidad humana en el calentamiento global. Advierten que “no existe divergencia” sobre las causas antrópicas del cambio climático. Lee las reacciones completas.