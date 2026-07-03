Artículos destacados 03072026

Republicanos desisten de ir tras Boric

En el Partido Republicano las opiniones mayoritarias, tras el fracaso de la acusación contra Grau, terminaron por desestimar el uso de una herramienta contra Boric. El episodio reveló profundas grietas en la derecha y costos políticos tanto para el Gobierno como para el Partido Republicano. Conoce las claves del giro político.

Ley Mordaza 2.0 sigue avanzando

Presentado como un escudo contra las filtraciones, el proyecto terminó bajo sospecha de convertirse en un cerrojo para la circulación de antecedentes que han permitido destapar algunos de los mayores casos de corrupción de los últimos años. Revisa el análisis completo del proyecto.

Ministra de la Suprema contra las cuerdas

La ministra de la Suprema María Cristina Gajardo enfrenta un nuevo flanco. A la revelación de que participó en un fallo de 2021 en una causa donde representaba a una de las partes, se suma ahora una denuncia por intervenir en la adjudicación de un millonario contrato a una empresa sin experiencia. Lee todos los antecedentes del caso.

“Renunciar al conocimiento, es renunciar al desarrollo”

A juicio del rector UC, la irrupción de la inteligencia artificial obliga a transformar la enseñanza, reforzar las humanidades y la formación ética. “Tenemos que poner a la persona por delante”, dice, frente al desafío de formar ciudadanos capaces de conducir la IA al servicio del desarrollo humano. Conoce la entrevista completa.

IA: ¿Abrir oportunidades o aumentar desigualdad?

La presidenta del Consejo CTCI y exministra de Ciencia, Silvia Díaz, advierte que la inteligencia artificial ya está transformando el mundo laboral y que el desafío urgente es construir capacidades para que esa revolución no quede concentrada en pocos actores. Todo esto y más en el capítulo de esta semana de La Mesa.