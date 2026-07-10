Artículos destacados 10072026

Kastasilandia

La construcción del parque de la familia Kast fue cuestionada porque las obras comenzaron antes de aprobarse ambientalmente y por un grave accidente laboral de un obrero haitiano. Pese a ello, el proyecto fue aprobado por quien posteriormente el Presidente Kast nombró director nacional del SEA. Revisa la investigación completa.

Oposición recompone filas

Tras una semana de recriminaciones, descoordinaciones y el acuerdo de legisladores PPD con el Gobierno por la invariabilidad tributaria, los partidos de oposición cerraron filas y acordaron una ofensiva común ante el Tribunal Constitucional contra la Ley Miscelánea. Conoce las claves de la ofensiva opositora.

Sala Cuna avanza en el Senado

La Comisión de Educación despachó el proyecto a Hacienda para continuar su discusión en particular, tras aprobar las normas del Ejecutivo que permiten el financiamiento con cargo al seguro de cesantía, el uso del copago y no exigir reconocimiento oficial para los establecimientos. Lee el detalle de los cambios aprobados.

Masacre de Paine

Exsoldado condenado por 14 homicidios recurrió pidiendo la libertad condicional, en un caso en el cual prestaron declaraciones numerosos civiles, incluyendo al padre del Presidente José Antonio Kast y su hermano mayor. Todos los antecedentes del caso, aquí.

“No hemos logrado ponernos de acuerdo…”

El exdirector de Presupuestos de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, lanzó una advertencia: Chile lleva 17 años financiando gasto con cargo a las generaciones futuras, mientras sigue atrapado entre subir impuestos, apostar por el crecimiento y postergar el debate de fondo. Esto y más, en un nuevo capítulo de La Mesa.