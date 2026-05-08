Artículos destacados 08052026

Liderazgo presidencial a oscuras: la crítica oficialista a conducción política del Presidente Kast

Críticas a la “ausencia” del Mandatario, resistencia interna y rumores de cambio de gabinete se deslizan en el oficialismo tras el caso oficio. Legisladoras como Ximena Ossandón dicen que el Segundo Piso dejó de asesorar para intentar “dirigir el país”, creando una dualidad de mando que confunde.

Oficialismo critica gestión de Quiroz en Hacienda por daños al capital político del Presidente Kast

El oficialismo cuestiona la falta de experiencia política en el equipo de Hacienda y un exceso de perfiles independientes que no logran manejar las crisis gubernamentales. La meta de crecimiento anual de 3% se ve “más difícil”, tras una caída acumulada del 0,3% en el primer trimestre de 2026.

El plan de Quiroz se convierte en un acto de fe: choca con la caja fiscal y la realidad política

El Gobierno apuesta a que menos impuestos y más inversión terminarán pagando la cuenta fiscal. Pero esta semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se sumaron a un creciente número de economistas privados que advierten que el costo es inmediato, y el crecimiento prometido, incierto. En simple: el costo es inmediato; la compensación es una apuesta.

La falta de conducción política que presiona el despliegue en seguridad de Trinidad Steinert

Parlamentarios acusan que las medidas conocidas en materia de seguridad carecen de un plan estratégico claro. El senador independiente Karim Bianchi llamó al Ejecutivo a entender que el Congreso “no es un buzón” y acusó falta de muñera política para liderar una agenda que anticipe los problemas.

La contrarreloj del proyecto de “ley miscelánea” en la Cámara de Diputados

El tiempo es más escaso en esta tramitación, considerando que Quiroz dijo que debería estar aprobada previo a la Cuenta Pública presidencial. El lunes vence plazo para presentar indicaciones y el martes comienza la votación en particular. Luego, será vista en comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

La singular vida de los hermanos Daniel y Alí Manouchehri y sus aspiraciones políticas

Por el exilio del abuelo, nacieron en Viena. Por el tío diputado, se instalaron en Coquimbo. Se criaron sin padre, pero en choclón. Fueron futbolistas, aunque con carreras separadas. Públicamente, diputado y alcalde parecen distintos, pero trabajan en conjunto para potenciar la marca Manouchehri.