Publicidad
Condenan a exdirectora de Vitacura por fraude al fisco en trama ligada a Raúl Torrealba PAÍS Imagen de Archivo

Condenan a exdirectora de Vitacura por fraude al fisco en trama ligada a Raúl Torrealba

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Antonia Larraín aceptó su responsabilidad en 20 delitos de fraude al fisco y recibió 5 años de presidio, más una multa de 698 UTM. El tribunal sustituyó la pena por libertad vigilada intensiva. Su testimonio fue clave para desentrañar pagos mensuales que, según declaró, eran destinados al exalcalde.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Cuarto Juzgado de Garantía condenó a Antonia Larraín por 20 delitos reiterados de fraude al fisco ligados a desvíos de fondos en Vitacura. Recibió cinco años de presidio, multa de 698 UTM e inhabilitación, pena sustituida por libertad vigilada. Su condena se basa en un acuerdo para vender su casa y pagar multas. Larraín detalló que entregaba sobres con $5 millones al exalcalde Torrealba, apuntado como receptor de fondos. Su testimonio es clave en la fase final de la investigación.
Desarrollado por El Mostrador

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó este martes a Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura, por su rol en la trama de desvíos de fondos municipales que involucra al exalcalde Raúl Torrealba. En un procedimiento abreviado, la imputada admitió su responsabilidad en 20 delitos reiterados de fraude al fisco, lo que permitió al tribunal dictar una pena de cinco años de presidio, una multa de 698 UTM —cerca de $48,5 millones— y la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. A solicitud de su defensa, el tribunal reemplazó la condena por libertad vigilada intensiva.

El caso es investigado por el equipo que encabeza el fiscal jefe Francisco Jacir, y hoy fue la persecutora Alicia Ascencio quien representó al Ministerio Público en la audiencia. La condena de Larraín se sustenta en un acuerdo previo con el Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual la exfuncionaria se comprometió a vender su vivienda para pagar la multa penal y las indemnizaciones civiles correspondientes.

También te puede interesar:
Otra vez las “Vitas” de Torrealba: Contraloría revela millonarios “gastos improcedentes” en Vitacura
Otra vez las “Vitas” de Torrealba: Contraloría revela millonarios “gastos improcedentes” en Vitacura
“Lapidaria para el Tronco”: así informó el exfiscal Guerra a Luis Hermosilla sobre el caso Torrealba
“Lapidaria para el Tronco”: así informó el exfiscal Guerra a Luis Hermosilla sobre el caso Torrealba

Larraín trabajó durante 16 años en el municipio de Vitacura, primero como subdirectora y luego como directora subrogante de Desarrollo Comunitario, cargo que ocupó desde 2018. Fue entonces, según declaró, cuando comenzaron las maniobras ilícitas que hoy reconoce: la manipulación mensual de sobres con dinero que —afirmó— debía entregar directamente al alcalde Torrealba. “Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $ 5 millones que debía entregárselo a él”, declaró ante los investigadores.

La estructura interna del caso tiene además un componente familiar. Su tío abuelo, Domingo Prieto, histórico jefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, era quien le entregaba los sobres y es considerado una figura central en el funcionamiento del mecanismo que permitió el desvío sistemático de fondos desde esas entidades municipales. Larraín se autodenunció en agosto de 2021, momento en que fue removida de su cargo, pese a su alto nivel de responsabilidad dentro de la estructura administrativa que operaba los programas comunitarios de Vitacura.

También te puede interesar:
Caso Hermosilla: dos jueces admiten vínculos con exfiscal Manuel Guerra
Caso Hermosilla: dos jueces admiten vínculos con exfiscal Manuel Guerra
Embajador de EE.UU. se reúne con Jara tras polémica por críticas de Boric a Trump
Embajador de EE.UU. se reúne con Jara tras polémica por críticas de Boric a Trump

Su confesión directa y el detalle de los montos involucrados la convierten en una testigo clave para la arista penal que busca determinar la responsabilidad del exalcalde Torrealba, acusado de haber recibido dinero proveniente de fondos públicos durante años. Con su condena firme y el acuerdo indemnizatorio en curso, la investigación avanza hacia su fase decisiva, a la espera de las próximas decisiones en torno al principal imputado de la causa.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad