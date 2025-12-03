Condenan a exdirectora de Vitacura por fraude al fisco en trama ligada a Raúl Torrealba

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago condenó este martes a Antonia Larraín, exdirectora de Desarrollo Comunitario de Vitacura, por su rol en la trama de desvíos de fondos municipales que involucra al exalcalde Raúl Torrealba. En un procedimiento abreviado, la imputada admitió su responsabilidad en 20 delitos reiterados de fraude al fisco, lo que permitió al tribunal dictar una pena de cinco años de presidio, una multa de 698 UTM —cerca de $48,5 millones— y la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. A solicitud de su defensa, el tribunal reemplazó la condena por libertad vigilada intensiva.

El caso es investigado por el equipo que encabeza el fiscal jefe Francisco Jacir, y hoy fue la persecutora Alicia Ascencio quien representó al Ministerio Público en la audiencia. La condena de Larraín se sustenta en un acuerdo previo con el Consejo de Defensa del Estado, mediante el cual la exfuncionaria se comprometió a vender su vivienda para pagar la multa penal y las indemnizaciones civiles correspondientes.

Larraín trabajó durante 16 años en el municipio de Vitacura, primero como subdirectora y luego como directora subrogante de Desarrollo Comunitario, cargo que ocupó desde 2018. Fue entonces, según declaró, cuando comenzaron las maniobras ilícitas que hoy reconoce: la manipulación mensual de sobres con dinero que —afirmó— debía entregar directamente al alcalde Torrealba. “Apenas asumí en el cargo, el alcalde Raúl Torrealba me citó a su oficina y me señaló que todos los meses yo recibiría un sobre con la suma aproximada de $ 5 millones que debía entregárselo a él”, declaró ante los investigadores.

La estructura interna del caso tiene además un componente familiar. Su tío abuelo, Domingo Prieto, histórico jefe de finanzas de las corporaciones “Vita”, era quien le entregaba los sobres y es considerado una figura central en el funcionamiento del mecanismo que permitió el desvío sistemático de fondos desde esas entidades municipales. Larraín se autodenunció en agosto de 2021, momento en que fue removida de su cargo, pese a su alto nivel de responsabilidad dentro de la estructura administrativa que operaba los programas comunitarios de Vitacura.

Su confesión directa y el detalle de los montos involucrados la convierten en una testigo clave para la arista penal que busca determinar la responsabilidad del exalcalde Torrealba, acusado de haber recibido dinero proveniente de fondos públicos durante años. Con su condena firme y el acuerdo indemnizatorio en curso, la investigación avanza hacia su fase decisiva, a la espera de las próximas decisiones en torno al principal imputado de la causa.