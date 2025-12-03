Embajador de EE.UU. se reúne con Jara tras polémica por críticas de Boric a Trump

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, confirmó una reunión con la candidata presidencial de Unidad por Chile y la DC, Jeannette Jara, pocos días después de que sus declaraciones provocaran una nota de protesta de La Moneda. El encuentro, según él mismo informó, se dio en un clima “franco y respetuoso”, y buscó recomponer una relación marcada por tensiones poco habituales entre Santiago y Washington.

Después de mi reunión con la candidata presidencial Jeannette Jara, quisiera compartir algo simple: valoro la conversación franca y respetuosa. Para EE.UU. es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile y seguir fortaleciendo la cooperación en… — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) December 3, 2025

La controversia había estallado cuando Judd señaló que estaba dispuesto a trabajar con cualquier gobierno que eligieran los chilenos, pero advirtió que con algunos “es más fácil” entenderse por afinidad ideológica. La Cancillería reaccionó con un mensaje diplomático pero firme, calificando sus palabras como “inapropiadas y desafortunadas”, y recordando la regla básica de no intervención en contextos electorales.

Aunque el embajador moderó luego su tono, insistió en un punto que incomodó al Ejecutivo: que “las críticas del gobierno actual a Donald Trump tienen un costo para la relación bilateral”. Fue esa frase, más que su lectura del clima electoral chileno, la que encendió alertas en Palacio, donde se interpretó como un intento de condicionar públicamente el vínculo entre ambos países.

En ese marco, Judd acudió a reunirse con Jara, quien se convirtió en su primera interlocutora política de alto nivel tras la polémica. En un mensaje difundido en X, afirmó que para EE.UU. “es clave mantener un diálogo abierto con todas las fuerzas democráticas de Chile” y que la conversación con la candidata oficialista apuntó a áreas de cooperación como seguridad, crecimiento, innovación y oportunidades.

El gesto busca descomprimir un episodio que sorprendió por su inusual dureza para los estándares de la diplomacia estadounidense en Chile. En La Moneda reconocen que las aguas están más tranquilas, pero subrayan que la advertencia sobre Donald Trump no pasó inadvertida, especialmente en un escenario de campaña donde cualquier señal externa puede ser interpretada políticamente.

Por ahora, Judd insiste en que trabajará con quien gane el 14 de diciembre. Pero sus palabras siguen generando ruido en un momento clave del proceso electoral, donde la relación con Estados Unidos emerge inesperadamente como un factor de disputa y donde cada señal —o desliz— puede reconfigurar la sensibilidad política del momento.