600 juguetes fueron incautados por falsificar productos de Studio Ghibli en San Antonio

El Juzgado de Garantía de San Antonio aceptó una querella que fue presentada por los representantes legales de Chile de Studio Ghibli, debido a la falsificación de juguetes inspirados en los personajes del estudio de animación japonesa, autor de conocidas películas como “El viaje de Chihiro” y “Mi vecino Totoro”, entre otras.

El Servicio Nacional de Aduanas registró 600 juguetes que no cumplen con la Ley de Propiedad Industrial, pues falsificaban personajes de la película “Mi vecino Totoro”.

Ante esta situación, Aduanas resolvió y ordenó mediante un oficio la suspensión del despacho de 300 juguetes falsos bajo la marca “Totoro”. Estos fueron examinados por personal de la institución, quienes establecieron que la acción consistía en una infracción a los derechos de propiedad intelectual e industrial hacia Studio Ghibli.

La querella presentada por Studio Ghibli, que va para todos los que resulten criminalmente responsables de los hechos, manifiesta que “la mentada resolución de suspensión se fundamenta en que se trataría de especies que, luego de ser examinadas físicamente por el personal de aforo del Servicio Nacional de Aduanas, fueron consideradas como evidentemente infractoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial de mi representada”.

Por lo mismo, el tribunal decretó que los juguetes falsos debían mantenerse en el lugar de origen, pero a cargo de la empresa de la importación. También, derivó los antecedentes de la querella al Ministerio Público para que se realizara la investigación.