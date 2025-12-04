Publicidad
600 juguetes fueron incautados por falsificar productos de Studio Ghibli en San Antonio PAÍS Créditos de imagen: El Mostrador

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Representantes de Studio Ghibli en Chile se querellan contra marcas que venden juguetes falsificados de conocidas películas del estudio de animación japonesa. Esta acción es una infracción a los derechos de propiedad intelectual e industrial.

El Juzgado de Garantía de San Antonio acogió una querella presentada por los representantes legales de Studio Ghibli en Chile tras detectarse la falsificación de juguetes basados en personajes de “Mi vecino Totoro”. Aduanas incautó 600 artículos que infringían derechos de propiedad intelectual e industrial. Por lo mismo, suspendió el despacho de 300 de ellos. El tribunal ordenó mantener los productos en su lugar de origen bajo custodia de la importadora y derivó la denuncia al Ministerio Público para investigar responsabilidades.
El Juzgado de Garantía de San Antonio aceptó una querella que fue presentada por los representantes legales de Chile de Studio Ghibli, debido a la falsificación de juguetes inspirados en los personajes del estudio de animación japonesa, autor de conocidas películas como “El viaje de Chihiro” y “Mi vecino Totoro”, entre otras.

El Servicio Nacional de Aduanas registró 600 juguetes que no cumplen con la Ley de Propiedad Industrial, pues falsificaban personajes de la película “Mi vecino Totoro”.

Ante esta situación, Aduanas resolvió y ordenó mediante un oficio la suspensión del despacho de 300 juguetes falsos bajo la marca “Totoro”. Estos fueron examinados por personal de la institución, quienes establecieron que la acción consistía en una infracción a los derechos de propiedad intelectual e industrial hacia Studio Ghibli.

La querella presentada por Studio Ghibli, que va para todos los que resulten criminalmente responsables de los hechos, manifiesta que “la mentada resolución de suspensión se fundamenta en que se trataría de especies que, luego de ser examinadas físicamente por el personal de aforo del Servicio Nacional de Aduanas, fueron consideradas como evidentemente infractoras de los derechos de propiedad intelectual e industrial de mi representada”.

Por lo mismo, el tribunal decretó que los juguetes falsos debían mantenerse en el lugar de origen, pero a cargo de la empresa de la importación. También, derivó los antecedentes de la querella al Ministerio Público para que se realizara la investigación.

