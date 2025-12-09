Codina dice que Kast no cree que “Chile se cae a pedazos”: “Lo dice como una metáfora”

El exalcalde de Puente Alto Germán Codina, hoy integrante del comando de José Antonio Kast, abordó este martes las controversias que marcaron la última semana para la candidatura republicana.

En entrevista con radio Cooperativa, se refirió especialmente al debate generado en torno a la frase “Chile se cae a pedazos”, utilizada por Kast y criticada por el Gobierno y por el Presidente Gabriel Boric.

Codina explicó que la expresión tiene un carácter figurado. “Cuando José Antonio Kast ha mencionado el tema de que Chile se cae a pedazos, lo dice como una metáfora de que todos los días está sucediendo algo que va desarmando las lógicas en las que este país pueda progresar”, afirmó.

Para sustentar su argumento, mencionó cifras de desempleo, homicidios y crecimiento económico, y sostuvo que a su juicio “son parámetros sumamente objetivos”.

Como ejemplo reciente, apuntó a la solución adoptada por el Gobierno frente a la megatoma de San Antonio, que contempla la expropiación de 100 hectáreas de terreno. “Cuando tú te saltas la fila y le entregas beneficios a gente que por la fuerza se tomó un terreno… te estás equivocando y estás haciendo que un pedacito más del país caiga”, señaló.

Polémica del diputado Meza

El exalcalde también se refirió a la polémica generada por el diputado José Carlos Meza tras defender beneficios carcelarios para presos de avanzada edad, incluyendo a condenados por delitos sexuales contra menores. “La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, ya emitió claramente la opinión de que el diputado no está representando al comando de José Antonio Kast”, dijo, recalcando que se trató de una posición personal.

Consultado sobre la afirmación de Kast en el debate Archi respecto a que a Nicolás Maduro “le quedan 98 días”, Codina sostuvo que el candidato aludió al deseo de que “la dictadura de Maduro tenga ya un plazo definitorio” que permita una transición democrática en Venezuela. “Es un reflejo de su profunda convicción democrática”, sostuvo.

En materia migratoria, defendió los ajustes discursivos de Kast y afirmó que la política se aplicará gradualmente. “Nadie tiene la solución con una varita mágica de un día para otro”, señaló, agregando que el llamado a que inmigrantes irregulares salgan del país es solo una primera señal dentro de un proceso que incluirá otras medidas si Kast llega a la Presidencia.