Error en entrega de documentos obliga a repetir votación de acusación contra juez Simpertigue

La comisión encargada de analizar la procedencia de la Acusación Constitucional presentada en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, sesionará este jueves 11 de diciembre para revisar nuevos antecedentes remitidos por la defensa.

Esto se produce luego de que la votación realizada este miércoles en la comisión revisora de la Cámara de Diputados fuera anulada por “un error” en la entrega de documentos clave.

¿Qué pasó? En la sesión donde la defensa presentó la contestación al libelo había comprometido remitir los documentos o respaldos bancarios que acreditaran que el ministro Simpertigue pagó sus pasajes y viajes realizados a Europa. Esto último está relacionado con los polémicos cruceros realizados junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, vinculados al caso Muñeca Bielorrusa.

Cabe recordar que la acusación plantea en dos de sus capítulos que el ministro incurrió en notable abandono de deberes porque no se inhabilitó de conocer y resolver causas en las que participaban abogados con los que mantenía vínculos personales, ya que había compartido con ellos viajes y cruceros.

Pero antes de proceder a votar esta acusación, los integrantes de la comisión no tuvieron conocimiento que estos documentos sí fueron remitidos por la defensa. Por ello, se resolvió sesionar nuevamente este jueves y poder revisar estos antecedentes.

“El antecedente llegó en tiempo y forma, sin embargo, el secretario cometió un error, no nos informó”, indicó la presidenta de la comisión revisora, Maite Orsini (FA). Esto provocó que “al momento de ejercer nuestros votos en la comisión, no tuvimos a la vista todos los antecedentes que necesitábamos para poder dar un voto serio e informado”.

La diputada Orsini agregó que este jueves a las 11:00 horas la comisión que preside recibirá al abogado de la defensa para que presente los antecedentes, tras lo cual se realizará nuevamente la votación.

Deberes de los magistrados

En la última sesión, la comisión contó con la participación del ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y del expresidente del máximo tribunal, Guillermo Silva, convocados a solicitud de la defensa del juez Simpertigue.

En el caso del ministro Carroza, este integró junto a Simpertigue las salas que revisaron recursos en las causas relacionadas a los casos Movitec y Fundamenta. A su parecer, los magistrados deben ser cuidadosos para cumplir sus deberes, como el de imparcialidad. También precisó que estaba en conocimiento de quienes eran los abogados vinculados con las causas, lo cual desvirtuaría parte de los argumentos presentados por la defensa.

Ambos lamentaron que el Poder Judicial esté involucrado en este tipo de situaciones y que precisamente comprometan al máximo tribunal. Esto, porque permea y afecta a toda la institucionalidad. Asimismo, recalcaron que la inmensa mayoría de los jueces son probos.

Por su parte, Silva aseguró que en su paso por la Corte Suprema conoció casos de corrupción menores y siempre se sancionaron. “Lo que está pasando en este momento a mi me afecta profundamente, yo fui juez toda mi vida”, enfatizó.

Además, planteó que la Corte Suprema es la primera interesada en limitar su función solo a lo jurisdiccional y que no deban participar en, por ejemplo, nombramientos o asuntos disciplinarios.