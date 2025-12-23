“El mundo está preparado”: Michelle Bachelet acelera carrera a la ONU y presiona a José Antonio Kast

Michelle Bachelet volvió a mover el tablero internacional y a reposicionar su nombre en la carrera por la Secretaría General de la ONU. En entrevista con la agencia de noticias AFP, la expresidenta aseguró que “el mundo está preparado” para que una mujer lidere por primera vez el organismo y defendió el valor de un liderazgo femenino capaz de combinar firmeza con humanidad, justo cuando los conflictos globales exigen algo más que pura diplomacia fría.

Para Bachelet, el momento es claro: una “oportunidad histórica” para ofrecer un liderazgo distinto. “Las mujeres pueden traer otras características, otro tipo de liderazgos que pueden ser firmes, por un lado, pero también que traiga todo el componente de humanidad necesario para enfrentar los problemas que existen”, declaró la exmandataria.

La candidatura, impulsada formalmente por el Presidente Gabriel Boric, sigue sumando volumen fuera de Chile, aunque puertas adentro el respaldo político aún está en pausa. El lunes, Bachelet se reunió con el Presidente electo José Antonio Kast en un encuentro seguido con lupa, pero el líder republicano volvió a enfriar las expectativas y reiteró que no tomará definiciones antes del 11 de marzo, cuando asuma el cargo.

Pese a ese compás de espera interno, la exmandataria aparece bien posicionada en el tablero internacional. Su paso por la ONU como alta comisionada de Derechos Humanos y jefa de ONU Mujeres la pone en la primera línea de la competencia, donde asoman también el argentino Rafael Grossi —respaldado por Javier Milei—, la costarricense Rebecca Grynspan, la mexicana Alicia Bárcena y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley.

Este mismo martes, Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), alertó en diálogo con la agencia EFE sobre la “ausencia” de la ONU en los principales conflictos del mundo. Advirtió que el organismo sigue un camino de “creciente irrelevancia” y se posicionó como un potencial mediador y “constructor de puentes”.