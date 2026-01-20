Publicidad
Tribunal reabre investigación contra Manuel Monsalve y fija 120 días para nuevas diligencias PAÍS Foto: AgenciaUNO

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El fallo frena momentáneamente el paso a juicio oral y abre un nuevo flanco de disputa entre las partes: mientras la defensa apunta a acreditar la inocencia del exsubsecretario, la parte querellante acusa una maniobra para dilatar el proceso.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y ordenó reabrir la investigación que lleva adelante la Fiscalía por delitos sexuales denunciados por una subalterna en septiembre de 2024.

Con esta resolución, la causa —que ya se ha extendido por más de un año— retomará su curso investigativo. La jueza Pilar Ahumada fijó un plazo de 120 días para la realización de nuevas diligencias, acogiendo el planteamiento del equipo defensor de que aún existen actuaciones pendientes que no habrían sido realizadas durante la etapa inicial de la investigación.

El abogado de Monsalve, el defensor penal público y jefe de la Defensoría Metropolitana Norte, Víctor Providel, sostuvo que estas diligencias podrían ser clave para acreditar la inocencia de su representado. A su juicio, el tribunal validó que la defensa tiene el legítimo derecho a investigar, especialmente considerando la posición desigual en que se encuentra frente al Ministerio Público, al no contar con facultades como incautar objetos o forzar la realización de peritajes.

Providel recalcó que estas actuaciones habían sido pedidas “hace mucho tiempo” y que existe la expectativa de que su realización vaya en la línea de “esclarecer los hechos”. Por esa razón, añadió, la defensa mantendrá reserva sobre su contenido para asegurar su éxito. El abogado también manifestó su conformidad con el plazo de 120 días decretado por el tribunal.

La abogada querellante, María Elena Santibáñez, quien se opuso a la reapertura de la indagatoria, antes del inicio de la audiencia, declaró a T13 que cree “en un 100%” que la solicitud de la defensa busca dilatar el proceso. “La investigación ya está concluida y todas las diligencias pertinentes y útiles que tienen que ver con el esclarecimiento de los hechos ya están realizadas”, sostuvo.

Santibáñez insistió en que, a su juicio, ya se encuentran dadas las condiciones para iniciar un juicio oral, mientras que la defensa apuesta a que el nuevo plazo permita llevar adelante indagatorias que, según afirman, no fueron consideradas oportunamente y podrían incidir en el desenlace del caso.

