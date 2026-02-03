Publicidad
Boric responde a Squella y tilda de “frívolas” las críticas a la candidatura de Bachelet PAÍS Agencia UNO

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Presidente calificó de “pequeñez y frivolidad tremenda” los dichos del líder republicano, quien acusó un “amarre” del Gobierno. Boric reivindicó el carácter histórico de la postulación y el respaldo de México y Brasil.

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de los cuestionamientos del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien calificó como inviable la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Naciones Unidas. Boric tachó esos dichos de “pequeñez y frivolidad tremenda” y reivindicó el carácter histórico de la postulación, subrayando que cuenta con el respaldo de México y Brasil. El Mandatario afirmó que se trata de una apuesta de política exterior con proyección regional y que “pone en alto el nombre de Chile”.
El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien calificó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas como “el amarre más grande” de esta administración y aseguró que la postulación “nace muerta”.

A través de su cuenta oficial en X, el Mandatario rechazó de plano esa caracterización y la calificó como “una pequeñez y frivolidad tremenda”. Boric recordó que la candidatura fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025 y subrayó su carácter inédito. “Sería la primera chilena y la primera mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU”, escribió.

El Presidente añadió que la postulación cuenta con el respaldo conjunto de México y Brasil, a los que definió como “las dos principales potencias de América Latina”, reforzando el argumento de que se trata de una apuesta de política exterior con proyección regional y no de una maniobra doméstica de último minuto.

En ese contexto, Boric defendió la decisión del Ejecutivo y afirmó que la candidatura “nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”, contraponiendo su valoración al tono crítico del Partido Republicano. La respuesta presidencial se produjo luego de que Squella atribuyera a los dichos del propio Mandatario contra líderes de otros países la supuesta inviabilidad de la postulación y la presentara como una carga para el proceso de instalación del próximo gobierno.

Con ello, el Gobierno volvió a cerrar filas en torno a la figura de Bachelet y a la estrategia internacional impulsada en sus últimos meses, profundizando un debate político que ha escalado desde la oposición y que mantiene la candidatura a la ONU como uno de los principales ejes de confrontación entre La Moneda y el Partido Republicano.

