Boric responde a Squella y tilda de “frívolas” las críticas a la candidatura de Bachelet

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien calificó la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas como “el amarre más grande” de esta administración y aseguró que la postulación “nace muerta”.

A través de su cuenta oficial en X, el Mandatario rechazó de plano esa caracterización y la calificó como “una pequeñez y frivolidad tremenda”. Boric recordó que la candidatura fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2025 y subrayó su carácter inédito. “Sería la primera chilena y la primera mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU”, escribió.

La candidatura de la ex Presidenta Bachelet fue anunciada en la Asamblea General de Naciones Unidas en Septiembre de 2025. Sería la primera chilena y la primer mujer en la historia en la Secretaría General de la ONU. En un hecho inédito, fue inscrita junto con las dos principales… https://t.co/b8DqAvFvYx — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 3, 2026

El Presidente añadió que la postulación cuenta con el respaldo conjunto de México y Brasil, a los que definió como “las dos principales potencias de América Latina”, reforzando el argumento de que se trata de una apuesta de política exterior con proyección regional y no de una maniobra doméstica de último minuto.

En ese contexto, Boric defendió la decisión del Ejecutivo y afirmó que la candidatura “nos enorgullece y pone en alto el nombre de Chile”, contraponiendo su valoración al tono crítico del Partido Republicano. La respuesta presidencial se produjo luego de que Squella atribuyera a los dichos del propio Mandatario contra líderes de otros países la supuesta inviabilidad de la postulación y la presentara como una carga para el proceso de instalación del próximo gobierno.

Con ello, el Gobierno volvió a cerrar filas en torno a la figura de Bachelet y a la estrategia internacional impulsada en sus últimos meses, profundizando un debate político que ha escalado desde la oposición y que mantiene la candidatura a la ONU como uno de los principales ejes de confrontación entre La Moneda y el Partido Republicano.