Foro Permanente de Política Exterior respalda candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

El Foro Permanente de Política Exterior expresó su respaldo a la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet de mantener su candidatura a la Secretaría General de la ONU, tras el retiro del apoyo del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

A través de una declaración pública, la instancia afirmó que la exmandataria es “altamente idónea” para el cargo y sostuvo que su postulación “prestigia a Chile”. En ese contexto, valoró que continúe en carrera pese a la decisión del Ejecutivo, la que calificó como una señal que compromete la credibilidad del país en el sistema multilateral.

El foro advirtió que el retiro del respaldo rompe con la tradición de continuidad en política exterior, especialmente en materias como derechos humanos, multilateralismo y cooperación internacional. Según planteó, la medida instala la idea de una política exterior “volátil” y sujeta a los cambios de gobierno, lo que —a su juicio— erosiona uno de los principales activos históricos de Chile en el ámbito internacional.

Asimismo, cuestionó que la decisión haya estado influida por diferencias políticas internas, señalando que la candidatura debía entenderse como una política de Estado más allá de los ciclos electorales. En esa línea, llamó a abrir un análisis en instancias como el Parlamento y el Consejo de Excancilleres sobre los efectos y costos de la medida.

Finalmente, el Foro Permanente de Política Exterior indicó que continuará respaldando la candidatura de Bachelet a través de sus redes internacionales, destacando su trayectoria como exjefa de Estado, exdirectora de ONU Mujeres y ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Foro Permanente de Política Exterior es un espacio integrado por exautoridades, diplomáticos y académicos, sin una jefatura única, pero conducido por un directorio encabezado por el exministro Carlos Ominami. Entre sus integrantes destacan figuras como Isabel Allende, Sergio Bitar y Mariano Fernández, además de otros exembajadores, exministros y especialistas en relaciones internacionales.

Foro Permanente de Política Exterior by Andrés Cárdenas