Diputado Araya y salida de exprefecta PDI: “Si decisión fue intencionada, es la arista más compleja”

El diputado independiente pro PPD por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, abordó la polémica por la salida de la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, y sostuvo que el caso debe aclararse con transparencia.

El parlamentario —integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados— señaló que la situación podría adquirir mayor gravedad si se comprueba una intervención del Ejecutivo.

“Cada vez hay más versiones de prensa en que darían a entender que esto no fue una decisión exclusiva de la PDI, sino que podría haber estado de alguna forma intencionada, solicitada o direccionada desde el gobierno. De ahí se abre, yo diría, una de las aristas complejas que tiene esta situación”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Araya indicó que fue uno de los impulsores de citar al director general de la PDI, Eduardo Cerna, a la Comisión de Seguridad para esclarecer lo ocurrido. “Yo creo que se resuelve con transparencia y con la verdad”, sostuvo.

Según explicó, existen elementos que llaman la atención en el procedimiento que derivó en la salida de Peña. Entre ellos, mencionó que la decisión se habría tomado fuera del período habitual de llamados a retiro y cuando la funcionaria ya había sido confirmada en su cargo.

Además, señaló que la entonces subdirectora se encontraba participando en una operación contra el crimen organizado en Arica cuando se intentó notificar su salida. “Llama la atención (…) porque hay elementos que uno diría son anormales”, afirmó.

El legislador también destacó que los antecedentes profesionales de la exsubdirectora son “intachables”, por lo que —a su juicio— no existirían razones evidentes para una decisión de este tipo en medio de la actual crisis de seguridad.

En ese contexto, Araya planteó que si se confirma una intervención del Ejecutivo, se abriría un problema institucional mayor. “Si es que eventualmente aquí hubo una decisión del gobierno, la pregunta es en virtud de qué facultad legal se hizo esto”, señaló.

Asimismo, indicó que también deberá aclararse si el Presidente José Antonio Kast tuvo conocimiento de la decisión y en qué momento se enteró.

El diputado agregó que el director general de la PDI está citado para comparecer el lunes 6 de abril ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, instancia en la que deberá responder las preguntas de los parlamentarios.

Araya sostuvo que espera que en esa sesión se despejen las dudas sobre si la decisión fue autónoma de la institución o si existió algún requerimiento desde el Gobierno. “Tenemos derecho a saberlo y tenemos la responsabilidad de saberlo”, concluyó.