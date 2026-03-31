Presidente Kast se mofa de manifestaciones en su contra: “Ahora despertaron”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a las recientes protestas estudiantiles en su contra y sostuvo que algunos sectores políticos estuvieron inactivos durante el gobierno anterior.

En conversación con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), el Mandatario ironizó respecto de las movilizaciones registradas durante los últimos días. “Es evidente que hay algunos sectores como que hubiesen estado durmiendo, hibernando, y como que ahora despertaron”, afirmó.

Según señaló, esos mismos sectores anteriormente compartían las políticas públicas impulsadas por la administración pasada. “Es normal y nadie se puede sorprender, porque antes compartían todas las políticas públicas que dirigía el gobierno y hoy no lo hacen”, sostuvo.

El Presidente también marcó una diferencia entre el derecho a manifestarse y los hechos de violencia asociados a algunas movilizaciones. “Nosotros no tenemos problemas con las manifestaciones, lo que tenemos problemas es con la destrucción, la violencia irracional, y esa es la que vamos a combatir”, indicó.

En ese contexto, Kast adelantó que su gobierno aplicará medidas de control en las protestas para identificar a quienes participen en actos vandálicos. Entre ellas mencionó controles de identidad, verificación de autorizaciones para marchas y la determinación de responsabilidades individuales en caso de daños. “Si alguien va a destruir, va a pagar las consecuencias”, advirtió.

El Mandatario también planteó que los padres y apoderados deberán firmar los reglamentos de convivencia escolar para que los establecimientos puedan informarles si los estudiantes abandonan el recinto en horario no autorizado. Además, cuestionó la eventual participación de adultos en movilizaciones de estudiantes secundarios.

“En la marcha de los jóvenes había adultos. ¿Esos adultos estaban solo marchando? ¿Estaban dando algún tipo de instrucción? ¿Son personas conocidas? ¿Quiénes son?”, planteó.

Las protestas realizadas la semana pasada fueron lideradas por estudiantes secundarios, quienes han manifestado críticas por recortes en educación y por el alza en el precio de los combustibles.