La reunión con el Segundo Piso que terminó quebrando la relación entre Araos y Lincolao

La crisis en el Ministerio de Ciencia terminó explotando en una reunión en Palacio de La Moneda que hoy varios dentro de la cartera identifican como el punto de quiebre definitivo entre Ximena Lincolao y Rafael Araos. Según distintas versiones internas consignadas este miércoles por La Tercera, en la cita —donde también participó el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval— se abordó la necesidad de acelerar recortes de gasto y reducir significativamente la dotación del ministerio.

De acuerdo con fuentes conocedoras del episodio, Araos comentó que hasta ese momento sólo se habían concretado dos desvinculaciones, recibiendo como respuesta que aquello era insuficiente frente a las metas de ajuste esperadas por el Ejecutivo. La instrucción, sostienen las mismas versiones, apuntaba a preparar un plan para sacar cerca de 48 funcionarios, equivalente a aproximadamente un tercio del personal de la cartera.

Tras volver al ministerio, la tensión escaló todavía más. Lincolao reunió a parte importante de su equipo directivo y le pidió a Araos que repitiera frente a todos la instrucción recibida en Palacio. Según relatos coincidentes, el entonces subsecretario respondió: “Me dieron la instrucción de echar 48 personas, y yo no lo voy a hacer y por eso renuncié”.

La escena explica el duro desmentido público que Araos lanzó este martes en Chilevisión Noticias, donde aseguró que el plan de desvinculaciones “es real y hay testigos”, contradiciendo directamente a la ministra, quien horas antes había negado en Radio Infinita la existencia de despidos masivos y atribuido el conflicto a simples “diferencias de estilo”.