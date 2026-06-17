Gobierno activa plan y entrega a ministra Wulf la tarea de encontrar a los niños haitianos

El Gobierno decidió cambiar de marcha frente al caso de los niños haitianos ingresados a Chile mediante reunificación familiar y cuyo paradero, en parte de los casos, sigue siendo una incógnita. Tras una reunión de emergencia en La Moneda, el Ejecutivo anunció un plan de acción que busca ordenar la información dispersa entre distintos organismos, apoyar la investigación penal y acelerar la búsqueda de los menores, mientras el Presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a una inédita reunión con los principales poderes e instituciones del Estado.

El encargado de comunicar las medidas fue el biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, quien aseguró que el Mandatario instruyó actuar “con la máxima urgencia” frente a las “irregularidades, errores y potenciales delitos” detectados en el ingreso masivo de niños haitianos durante los últimos años.

“Detrás de cada antecedente hay un niño o una niña, y esa es nuestra primera y máxima preocupación”, afirmó el secretario de Estado, subrayando que el foco del Ejecutivo estará puesto en esclarecer el destino de los menores antes que en la disputa política por las responsabilidades.

Wulf coordinará la respuesta del Gobierno

Como principal definición, el Ejecutivo designó a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para encabezar la coordinación interministerial de la respuesta estatal. Su tarea será articular el trabajo de las distintas carteras y servicios públicos involucrados, además de liderar una fuerza de tarea especialmente creada para apoyar la labor del Servicio Nacional de Migraciones.

Según explicó Alvarado, el objetivo es que cada organismo aporte los antecedentes que posee y que toda esa información sea consolidada y puesta a disposición del Ministerio Público, que mantiene abiertas investigaciones por eventuales delitos asociados al ingreso de menores desde Haití.

La estrategia busca identificar, ubicar y reconstruir la situación de los niños que ingresaron al país, estableciendo si existen vulneraciones de derechos o casos en que se desconozca su paradero.

“El Estado de Chile tiene un deber con cada uno de esos niños y lo vamos a cumplir”, sostuvo el ministro.

Cumbre con los poderes del Estado

El Gobierno también anunció que el Presidente encabezará este jueves, a las 08:00 horas en La Moneda, una reunión con representantes de la Corte Suprema, el Congreso, el Ministerio Público y la Contraloría, además de los ministerios involucrados, para coordinar una respuesta institucional frente a la crisis.

La convocatoria ocurre el mismo día en que el Senado aprobó por unanimidad solicitar al Mandatario liderar un plan nacional de búsqueda para localizar a los menores haitianos cuyo paradero se desconoce, luego de una sesión especial en la que parlamentarios de todos los sectores denunciaron graves fallas de coordinación y trazabilidad en el sistema migratorio.

El origen de la crisis

Las medidas del Ejecutivo se producen tras la difusión del preinforme de la Contraloría General de la República, que detectó irregularidades en el ingreso de menores haitianos bajo el mecanismo de reunificación familiar entre 2023 y 2024.

De acuerdo con los antecedentes entregados previamente por el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, entre 2022 y 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y, en una muestra de 105 menores revisada por la Contraloría, 64 no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados.

En paralelo, la Fiscalía investiga eventuales delitos de tráfico de migrantes, irregularidades en la entrega de visados y otras posibles responsabilidades asociadas al ingreso de menores desde Haití, mientras el Gobierno insiste en que la prioridad inmediata será reconstruir el paradero de cada uno de los niños involucrados.