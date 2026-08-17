“Es culpa mía”: Presidente Kast y la descoordinación entre Alvarado y Quiroz

El Presidente José Antonio Kast asumió este lunes la responsabilidad por la falta de coordinación que quedó en evidencia entre los ministros Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, luego de que el titular de Interior reconociera que desconocía el requerimiento presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra la norma por reposición de servicios básicos contenida en la megarreforma.

“Eso es responsabilidad mía. Porque uno va avanzando tan rápidamente, uno tiene comité político. Claro, uno de repente se le puede quedar algo afuera. Pero es responsabilidad mía. Si yo firmo al final, yo dirijo”, señaló el Mandatario en entrevista con Radio Duna.

La controversia se originó luego de que Alvarado admitiera que no estaba informado de la decisión impulsada desde Hacienda para recurrir al TC e impugnar una disposición que establece la reposición de servicios básicos en zonas de catástrofe. El episodio derivó posteriormente en cruces públicos y cuestionamientos por la coordinación interna del gabinete.

El Presidente descartó, sin embargo, que las diferencias entre sus ministros impliquen una fractura en el Ejecutivo y defendió que cada secretario de Estado tenga posiciones y estilos propios.

“No soy un director de un equipo que le digo: ‘Tienen que ser todos parejos, todos iguales, que nadie destaque’. Por el contrario, yo lo que he buscado es que cada uno vaya destacando en su área”, afirmó.

De igual forma, el Jefe de Estado reconoció que existen aspectos de coordinación que deberán ser corregidos y aseguró que el Gobierno hará los ajustes necesarios.

Finalmente, afirmó que “cada ministro tendrá que defender lo suyo”, pero recalcó que la decisión final corresponde al Presidente.