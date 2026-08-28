Mara Sedini defendió a Kast ante caso Cerimedo y asegura que “no ganó por una campaña de bots”

La primera ministra en salir del gabinete de José Antonio Kast, Mara Sedini, defendió públicamente al Presidente ante las relaciones de altos funcionarios con el consultor argentino Fernando Cerimedo.

La exsecretaria de Estado respaldó a pie junto la victoria del mandatario en diciembre pasado. Además, aseguró que no conoció ni tampoco tuvo vínculo alguno con el asesor, preso en Bolivia por mandar a matar a su expareja. Del mismo modo, descartó que los bots y cuentas falsas pudieran haber definido las votaciones y se desligó de cualquier disculpa por ataques de estas entidades a Evelyn Matthei.

“Nunca lo conocí, no supe quién era hasta que salió últimamente en las noticias. Me he enterado de todo por la prensa”, dijo Sedini.

“Mi rol en la campaña siempre tuvo que ver con mi voz en los medios y las plataformas digitales. De hecho, no me dieron una campaña digital porque no sabía ni cómo hacerla”, admitió a T13Radio la fallida vocera.

Respecto a la victoria de Kast, Sedini considera que “no ganó por una campaña de bots”, sino porque “supo leer la situación país”. En la misma línea, dijo que “eso hay que respetarlo y no entrar en una pelea chica”, como también afirmó que el 62% del rechazo a la nueva Constitución de 2022 “tuvo que ver con el sentido común y no con una campaña digital” de desinformación y fake news.

Sobre los ataques a Matthei provenientes de trolls de derecha, Sedini llamó a “seguir avanzando y ya es una discusión que quedó en el pasado”. Esto, porque la otrora candidata de Chile Vamos había declarado que nunca creyó las explicaciones de Kast. “Si hay ciertas personas que dijeron algo que era mentira, bueno, tienen que hacerse cargo de manera personal”, dijo.

Finalizando, la exvocera apuntó a Gonzalo Winter, que desconfía de la inexistencia de vínculos entre Cerimedo y la campaña de Kast. “Gonzalo Winter puede opinar lo que quiera. (…) Acá no nos vemos la suerte entre gitanos. Es algo que está pasando y viene de todos los lados posibles”, lanzó.