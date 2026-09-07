Irarrázaval se desmarca de oficio de Steinert a la PDI: jefe de asesores no recibió comunicación

El coordinador de asesores del gabinete presidencial, Alejandro Irarrázaval, tomó distancia este lunes de las decisiones que terminaron marcando la salida de la exministra de Seguridad Trinidad Steinert. Ante la comisión investigadora de la Cámara, aseguró que el denominado “segundo piso” de La Moneda no participó ni fue informado del oficio enviado por la entonces secretaria de Estado a la PDI, ni tampoco intervino en la posterior salida de la prefecta Consuelo Peña.

“La asesoría presidencial no recibió ninguna comunicación sobre la materia, no intervino ni se comunicó ni con la directiva de Investigaciones ni con la ministra sobre la materia”, afirmó Irarrázaval ante los diputados.

El asesor presidencial explicó que su cargo no tiene atribuciones sobre los nombramientos o retiros en las policías y descartó que en este episodio se hubiese hecho una excepción.

“El coordinador de asesores presidenciales no tiene competencia en la designación, ascenso ni retiro de oficiales de las policías. No existe norma legal ni reglamentaria que le atribuya participación en esa materia, ni instructivo presidencial que la contemple. En este caso en particular, señor diputado, no es una excepcional regla”, señaló.

Irarrázaval sostuvo que el asunto correspondía al ámbito de acción de Steinert y que, precisamente por esa razón, la entonces ministra no tenía necesariamente que comunicar su decisión al equipo de asesores presidenciales.

“No teniendo participación en estas materias difícilmente tendría ningún deber de informarme ningún ministro sobre esa materia, particularmente la ministra de Seguridad en ese momento, la señora Steinert, dado que no me compete ese tema”, expresó.

Consultado por el momento en que La Moneda tomó conocimiento de lo ocurrido, Irarrázaval no entregó una fecha precisa. Sí aseguró que el Presidente José Antonio Kast se enteró cuando el episodio ya había adquirido carácter público.

“No era materia que tuviera que comunicar, no la comunicó, y francamente no pasó a ser un tema hasta que no fue de conocimiento público, no era un tema ni entre la asesoría presidencial, y asumo que para el Presidente tampoco”, sostuvo.

El coordinador de asesores también abordó el funcionamiento interno del “segundo piso”. Explicó que existe un jefe de políticas públicas, pero que el trabajo no está organizado mediante un asesor específico para cada cartera.

“No es que haya una persona dedicada a cada tema particular. Hay un equipo de gente y los temas se trabajan relativamente en conjunto”, detalló.

Irarrázaval también se refirió al pronunciamiento de Contraloría sobre la actuación de Steinert. Según explicó, antes de conocerse ese informe no existía una postura definida en el Ejecutivo respecto de si la actuación de la exministra se ajustaba o no a sus atribuciones.

“No había una opinión formada en la materia, y evidentemente no había tampoco ninguna razón para que alguien pensara que estaba necesariamente mal o bien hecha la actuación de la ministra, considerando que era un tema de su propio ámbito de trabajo”, señaló.

En esa línea, defendió que la discusión jurídica no era evidente desde un comienzo.

“Si este tema hubiese sido tan obvio, no habría hecho falta hacer una consulta a Contraloría”, sostuvo, agregando que el organismo “se tomó su tiempo en responder la consulta, porque no ha sido un tema tan fácil de definir, incluso para gente que es experta en la materia de derechos administrativos”.

Pese a esas consideraciones, Irarrázaval sí formuló un cuestionamiento explícito al oficio enviado por Steinert.

“No creo que haya ninguna duda del reproche del oficio, independiente de que la Contraloría haya dicho o no haya dicho, eso creo que es evidente, no admite mucha duda y probablemente la propia ministra es la más arrepentida de haberlo enviado”, afirmó.

Incluso sostuvo que, de haber anticipado los efectos que provocaría su actuación, la exministra habría procedido de otra manera.

“Si hubiese sabido las consecuencias que iba a tener, el oficio que estaba mandando no lo habría enviado o no lo habría enviado de esa forma”, planteó.

Finalmente, al abordar la reacción del Ejecutivo y la salida de Steinert, Irarrázaval comparó el episodio con el caso Monsalve durante la administración anterior.

“Sin ir más lejos y sin el ánimo de polemizar, pero el Gobierno anterior tuvo un ministro o un subsecretario en su cargo, varios días, con un tema mucho más grave, sin haber tomado ninguna resolución sobre la materia y efectivamente se equivocaron”, afirmó.

Irarrázaval insistió en que en el caso Steinert existió una discusión sobre atribuciones que considera jurídicamente debatible, aunque señaló que, independientemente del pronunciamiento de Contraloría, la propia exministra probablemente no repetiría su actuación.

“Acá hay un tema de opinión de jurisdicción que es discutible, que es una postura de Contraloría que yo respeto, por cierto, e incluso sin eso, en lo personal, yo creo que la propia ministra no reiteraría esa conducta”, concluyó.