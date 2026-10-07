Maratón de remociones entra en recta final: Corte Suprema suma 15 jueces expulsados

La maratón disciplinaria de la Corte Suprema todavía no termina. El máximo tribunal elevó a 15 el número de jueces removidos por viajar al extranjero mientras se encontraban con licencia médica y dejó para el próximo 19 de octubre la definición de los últimos cinco casos pendientes, entre ellos el del juez Daniel Urrutia.

En la última jornada, realizada este martes 6 de octubre, el pleno revisó ocho expedientes: cinco habían permanecido congelados por decisiones del Tribunal Constitucional (TC) y otros tres habían quedado rezagados de la primera ronda de votaciones.

El resultado volvió a dividir las aguas. Cuatro magistrados fueron removidos: uno por decisión unánime y otros tres en votaciones divididas. Los cuatro restantes conservaron sus cargos. En tres de esos casos no se alcanzaron los 11 votos necesarios para aprobar la salida y en el cuarto la mayoría se inclinó directamente por rechazarla.

Las nuevas salidas se suman a las 11 remociones anunciadas el 11 de septiembre, cuando la Suprema también decidió mantener en sus puestos a otros 26 jueces. El balance hasta ahora deja 15 integrantes de la judicatura fuera del Poder Judicial como consecuencia de los cuadernos abiertos por los viajes realizados durante períodos de reposo médico.

El proceso comenzó en julio con la apertura de 58 cuadernos de remoción y se sustenta en el artículo 80 de la Constitución, que faculta a la Corte Suprema para sacar de la judicatura a quienes estime que no han mantenido el “buen comportamiento” exigido para el cargo.

Urrutia queda para el último round

La próxima fecha clave será el 19 de octubre. Ese día el pleno tiene previsto resolver cinco casos cuyos alegatos ya fueron escuchados, pero cuya votación quedó paralizada por suspensiones decretadas anteriormente por el TC.

Entre ellos está Daniel Urrutia, titular del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quien había conseguido frenar temporalmente su procedimiento mediante un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Esa barrera ya cayó: el TC terminó declarando inadmisible su segunda ofensiva constitucional y despejó el camino para que la Suprema resuelva su permanencia.

Junto con Urrutia, permanecen pendientes los casos de Óscar Pacheco, Carlos Jeria, María Verónica Arancibia y Katrina Chahin, cuyos procedimientos también pasaron por el TC. El rechazo previo del requerimiento de Jorge Saavedra terminó debilitando esa estrategia al respaldar la constitucionalidad del mecanismo utilizado por la Suprema para tramitar las remociones.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, ha evitado entregar por ahora los nombres de quienes ya fueron removidos, debido a que las sentencias todavía no se encuentran firmes y ejecutoriadas. Según explicó, las identidades se harán públicas una vez concluida esa etapa.

Con 15 salidas resueltas y cinco expedientes todavía sobre la mesa, la Suprema entra así en la última fase de una revisión inédita por su volumen. El 19 de octubre puede cerrar la ronda que comenzó con 58 jueces bajo examen y que ya dejó a más de una decena fuera del Poder Judicial.