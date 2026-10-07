Diputado Mulet y Presupuesto 2027: “Las afirmaciones del ministro Quiroz no son fiables”

El diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) por Atacama, Jaime Mulet, cuestionó las proyecciones económicas del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y manifestó su preocupación por la autorización de endeudamiento solicitada por el Ejecutivo en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027.

La propuesta contempla una autorización para endeudarse hasta por US$25.600 millones, además de una garantía estatal por US$500 millones y una meta de déficit estructural equivalente al 1,8% del PIB. A ello se agrega una nueva autorización al Presidente de la República para contraer obligaciones por hasta US$600 millones.

En conversación con Al Pan Pan de El Mostrador, Mulet reconoció que la magnitud de la solicitud incluida en el proyecto llamó particularmente su atención.

“A ver, me sorprendió, me sorprendió profundamente los 25.000 millones de dólares”, afirmó.

El parlamentario también puso en duda las estimaciones del titular de Hacienda respecto de cuánto podría alcanzar la deuda pública en relación con el Producto Interno Bruto.

Según Mulet, Quiroz ha asegurado categóricamente que el endeudamiento no superará el 43,5% del PIB. Sin embargo, el diputado sostuvo que las sucesivas modificaciones que, a su juicio, han experimentado las proyecciones económicas de Hacienda le impiden confiar en esa estimación.

“El ministro Quiroz ha hecho una serie de afirmaciones durante la campaña presidencial y durante su mandato ya como ministro de Hacienda, y ha ido cambiando las proyecciones, cambiando los números”, sostuvo.

Mulet mencionó particularmente las estimaciones de crecimiento económico y afirmó que estas han sido corregidas en distintas oportunidades.

“Se ha cambiado, la verdad, las cifras recurrentemente, de manera que, para mí, sus afirmaciones no son fiables”, señaló.

El diputado profundizó sus cuestionamientos y sostuvo que las variaciones en las estimaciones de Hacienda afectan la credibilidad de las cifras entregadas por la cartera.

“Creo que hay inestabilidad en sus afirmaciones, creo que eso le resta fuerza, y uno tiene el derecho, el legítimo derecho de dudar lo que está pasando con la Hacienda Pública, especialmente con los números que entrega”, afirmó.

Mulet también aludió a las diferencias que, según planteó durante la entrevista, han surgido respecto de las proyecciones de deuda al interior del propio equipo económico del Gobierno.

El parlamentario apuntó específicamente al director de Presupuestos de la actual administración, quien durante la discusión en el Congreso puso en duda que pueda asegurarse que la deuda se mantendrá dentro del límite proyectado por Hacienda.

Para Mulet, esa diferencia refleja un problema más amplio en la forma en que el ministro construye sus proyecciones económicas.

“Mi impresión es que él tiene un defecto, él cree que porque él lo supone, digamos, las cosas van a ocurrir. Y yo creo que ahí hay un error o un riesgo mayor”, sostuvo.

El diputado vinculó esas estimaciones con la apuesta económica que ha impulsado Quiroz, particularmente con los efectos esperados de la rebaja tributaria incluida en la Ley de Reconstrucción y otras modificaciones promovidas por el Ejecutivo.

“Si todo ocurre como está en la cabeza del ministro Quiroz, de que va a haber una gran inversión, producto de la rebaja tributaria” y de “otros ajustes”, las proyecciones podrían cumplirse, planteó.

Sin embargo, Mulet advirtió que ese escenario está construido sobre condiciones cuyo cumplimiento no está asegurado.

“Esos supuestos son supuestos que no necesariamente van a ocurrir. Entonces, el riesgo es que él profundice la crisis, y es un riesgo evidente también”, afirmó.

El parlamentario evitó, no obstante, dar por hecho que las proyecciones del ministro fracasarán y sostuvo que su resultado solo podrá evaluarse con el paso del tiempo.

“¿Qué va a ocurrir? Lo vamos a ver en uno o en dos años más. Ojalá él tenga razón, ojalá el país crezca, me encantaría”, señaló.

Mulet cerró expresando nuevamente sus dudas respecto del escenario proyectado por Hacienda: “Pero todo indica que no es así”.