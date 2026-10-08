Kaiser critica candidatura de Bachelet por edad, pero se enoja cuando le recuerdan que apoyó a Trump

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cuestionó una tercera candidatura presidencial de Michelle Bachelet, apuntando a su edad y a un supuesto deterioro de su salud. Sin embargo, cuando la periodista Mónica Rincón le recordó que anteriormente no había tenido reparos con la edad de Donald Trump, quien es mayor que la expresidenta, el dirigente reaccionó llamándola “caraja” y recibió un llamado de atención por su vocabulario.

El intercambio se produjo durante una entrevista en el pódcast *Cómo te lo explico* del diario La Tercera, conducido por las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, donde Kaiser abordó las recientes declaraciones de Bachelet, quien dejó abierta la posibilidad de volver a competir por La Moneda en las elecciones de 2029.

El excandidato presidencial sostuvo que no cree necesariamente que la exmandataria busque un tercer mandato y planteó que sus señales podrían responder a una estrategia para ordenar a los sectores opositores y preparar la instalación de una figura sucesora.

“Va a consolidar respaldos para poder gestionar después la instalación de un delfín”, afirmó Kaiser, quien reconoció que Bachelet “sin duda que es una buena articuladora política”.

En esa línea, señaló que no le sorprendería que la expresidenta intentara “consolidar el sector, impedir que se desprenda el socialismo democrático del antidemocrático e instalar un sucesor”.

El dirigente también cuestionó los resultados de los gobiernos de Bachelet. “Así como dicen que las segundas partes no son buenas, y no fue buena su segunda parte (…) esta ya sería la tercera y la segunda parte pucha que se las trajo de malos resultados”, sostuvo.

Consultado sobre si le preocuparía enfrentar a Bachelet en una elección presidencial, respondió que “no, para nada” y aseguró que le gustaría formularle preguntas sobre decisiones adoptadas durante sus administraciones.

“¿Por qué me dejó entrar 186.000 haitianos ilegalmente al país?”, planteó Kaiser, sin aportar antecedentes que respaldaran esa cifra durante el intercambio citado.

La controversia surgió cuando el líder del PNL comenzó a referirse a la edad de la expresidenta y a su condición física. “En estos momentos la señora Bachelet tiene como 74 años y en las próximas elecciones va a tener 77 o 78. Con 78, con condiciones de salud no tan óptimas como las tuvo en el pasado, yo creo que…”, alcanzó a señalar antes de ser interrumpido por Mónica Rincón.

La periodista le preguntó directamente: “¿Trump cuántos años tiene?”.

“No, él tiene más, incluso”, reconoció Kaiser.

“Ya, poh, y a usted le gusta”, replicó Rincón, haciendo referencia al respaldo que el dirigente había expresado anteriormente hacia el mandatario estadounidense.

Ante el cuestionamiento, Kaiser respondió entre risas: “¿Se da cuenta que es caraja?”.

La periodista rechazó inmediatamente el calificativo: “Oiga, ubíquese con su calificativo… ¿O acaso no le gusta?”.

Kaiser señaló que actualmente mantiene diferencias con Trump, pero Rincón insistió en que su pregunta apuntaba a la posición que había expresado cuando el estadounidense era candidato presidencial. “Ya, pero le gustaba cuando era candidato”, le recordó.

El dirigente intentó desplazar la conversación hacia otros temas, pero la conductora volvió a marcar la contradicción entre sus cuestionamientos a Bachelet y su anterior respaldo a Trump.

“No, yo lo que afirmé lo mantengo y lo tengo con tarjeta amarilla por su vocabulario. Lo mantengo, porque cuando lo entrevisté le pregunté si le gustaba como candidato y no tuvo problemas con su edad”, sostuvo Rincón.

Kaiser respondió estableciendo una comparación entre las condiciones físicas de ambos dirigentes.

“¿Usted ha visto caminar a Trump? La diferencia esencialmente yo le diría que desde el punto de vista atlético y de cuerpo no están al mismo nivel. Yo creo que la salud de la expresidenta está deteriorada, se nota”, afirmó.

La periodista rechazó esa apreciación y respondió: “No, yo no noto nada. Ni un problema cognitivo”.

Las afirmaciones de Kaiser sobre la salud de Bachelet corresponden a apreciaciones personales del dirigente y no estuvieron acompañadas de antecedentes médicos que permitieran sustentarlas.

El intercambio ocurrió luego de que Bachelet, en una entrevista con TVU y la Universidad de Concepción, fuera consultada sobre la posibilidad de competir por tercera vez por la Presidencia.

“Yo creo que sí, yo creo que sí”, respondió la exmandataria, aunque posteriormente evitó confirmar una candidatura y aseguró que, independientemente de sus decisiones futuras, trabajará por la unidad del progresismo.

Frente a ese escenario, Kaiser insistió en que la expresidenta podría terminar desempeñando un papel de articulación política y definición de un nuevo liderazgo opositor, más que presentarse directamente a una nueva elección presidencial.