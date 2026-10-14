Tohá deja un recado a Kast: “No está el momento para ser negacionista del cambio climático”

La exministra del Interior Carolina Tohá cuestionó la gestión del Gobierno del Presidente José Antonio Kast frente a las emergencias climáticas y advirtió que la administración debe otorgar mayor prioridad al cambio climático, fortalecer la coordinación del Estado y revisar los recortes presupuestarios al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la también exalcaldesa de Santiago y exministra secretaria general de Gobierno sostuvo que las dificultades en el manejo de las emergencias no pueden analizarse únicamente a partir de la respuesta desplegada durante las catástrofes, sino que requieren considerar las tareas de prevención y preparación que deben desarrollarse con anticipación.

Tohá planteó que uno de los principales problemas de la actual administración es la manera en que aborda el contexto ambiental y climático en el que se producen estos episodios. “Creo que lo que falta es mirar un poco más el contexto, que es donde yo creo que está la principal falla”, afirmó.

En esa línea, dirigió un mensaje al Ejecutivo respecto de la importancia de considerar los efectos del cambio climático en las decisiones gubernamentales. “Es necesario para quien conduce al país tomar en cuenta que estamos en un ciclo de deterioro del equilibrio de nuestro planeta, y es algo que hay que tomar con toda la prioridad del mundo”, sostuvo.

La exsecretaria de Estado cuestionó, además, las posiciones que relativizan la importancia del cambio climático y advirtió que existen diferencias dentro del oficialismo respecto de la forma en que deben abordarse estas materias.

“Entonces, mi primera observación es que no está el momento para ser negacionista del cambio climático, o para restar la importancia”, manifestó.

Tohá agregó que “hay una disputa al interior de este gobierno, y de las fuerzas que lo apoyan, respecto a cómo tratar estos temas climáticos, y los temas ambientales en general”.

Para la exministra, estas diferencias tienen consecuencias en la manera en que se organizan las políticas públicas destinadas a prevenir y enfrentar fenómenos naturales.

En particular, sostuvo que la gestión de una catástrofe debe considerar tres etapas: la preparación previa, la respuesta durante la emergencia y las acciones posteriores destinadas a enfrentar sus consecuencias.

A su juicio, el Ejecutivo no ha desarrollado de manera suficientemente sistemática las tareas correspondientes a la primera de esas etapas.

“Yo creo que es el primer error que veo en la manera de gestionar estos episodios, es que en las catástrofes y en las emergencias hay un momento previo, hay uno durante la emergencia, y hay uno posterior”, explicó.

La exministra añadió que “esa definición de que cada momento tiene su afán ha sido confusa, porque el manejo previo, la preparación, no ha sido todo lo sistemática que uno esperaría, y la comunicación al respecto tampoco”.

Sus declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos al manejo de las emergencias climáticas, particularmente después del aluvión que afectó a San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, donde se registraron daños en viviendas e infraestructura.

En la entrevista, Tohá también abordó la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 y cuestionó la disminución de recursos destinados a Senapred.

La exministra sostuvo que, considerando los desafíos que enfrenta el país en materia de desastres naturales, el organismo debería contar con mayores recursos en lugar de experimentar reducciones presupuestarias.

“Y parte de eso uno esperaría que fuera, que en lugar de restarse de recursos, se le incrementen los recursos a Senapred, porque en el presupuesto se le corta”, señaló.

Consultada sobre esta decisión, respondió: “Es un error, es un error. Espero que se corrija en el Parlamento”.

Tohá recordó que durante los últimos años se habían incrementado los recursos destinados al organismo y planteó que esa tendencia debería mantenerse, considerando las necesidades de prevención y respuesta ante emergencias.

Sin embargo, precisó que el principal desafío de Senapred no se limita al financiamiento, sino que también involucra su capacidad para coordinar a las distintas instituciones del Estado.

“Uno esperaría que no haya recortes y que ojalá haya incrementos. Pero en lo grueso, en Senapred, lo más importante no está en el ámbito de los recursos, sino en fortalecer su rol”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el organismo no tiene como función ejecutar directamente todas las acciones necesarias frente a una emergencia, sino articular el trabajo de las instituciones responsables.

“Porque Senapred no es el que resuelve cada cosa, es el que coordina, para que cada uno haga lo que tiene que hacer”, enfatizó.

La exministra detalló que esa labor requiere coordinación permanente entre organismos públicos, autoridades territoriales y municipios, además de mecanismos de evaluación y comunicación de riesgos.

“Entonces, para que funcione Senapred, tiene que haber un esfuerzo de coordinación, de articulación del Estado, de preparación, mesas técnicas con todos los actores, mesas técnicas con los municipios, evaluaciones, comunicación de riesgos con todas las autoridades arriba de la mesa. Es pura gestión”, sostuvo.

Consultada sobre si ese trabajo de coordinación había estado ausente durante la actual administración, Tohá matizó su cuestionamiento y señaló que el problema radica en la intensidad y suficiencia de las medidas adoptadas.

“No es que no ha estado, pero ha sido insuficiente. No ha sido todo lo intenso que debió haber sido”, respondió.