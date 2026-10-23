El Segundo Piso de las segundas oportunidades suma al exsubsecretario José Francisco Lagos

En el Gobierno de José Antonio Kast, dejar un cargo no necesariamente significa abandonar La Moneda. Apenas dos días después de salir de la Subsecretaría General de Gobierno, José Francisco Lagos se incorporó al Segundo Piso presidencial, convirtiéndose en la tercera exautoridad de esta administración que encuentra un nuevo espacio en el equipo de asesores encabezado por Alejandro Irarrázaval.

Según informó La Tercera, Lagos se sumará al área de programación presidencial, tras ser reemplazado el miércoles por Gonzalo Arenas, quien asumió la subsecretaría y la vocería gubernamental en medio del rediseño comunicacional del Ejecutivo.

Su incorporación reabre una discusión que ya había generado críticas incluso desde la derecha. En septiembre, cuando la exministra del Deporte Natalia Duco regresó a La Moneda tras abandonar el gabinete en medio de cuestionamientos por el uso de un vehículo fiscal, la diputada del Partido Nacional Libertario (PNL) Paulina Muñoz lanzó una advertencia: “El Segundo Piso no es un premio de consuelo”.

Esta vez, sin embargo, desde la misma colectividad defienden la decisión.

“José Francisco Lagos es uno de los mejores profesionales con los que ha contado este gobierno en este corto tiempo”, afirmó a El Mostrador el vicepresidente del PNL y jefe de bancada, diputado Hans Marowski.

“Por eso yo creo que más que un premio de consuelo, creo que es una buena decisión tenerlo asesor en el segundo piso”, agregó.

El parlamentario marcó una diferencia entre la salida del exsubsecretario y sus capacidades profesionales: “Una cosa es que haya dejado la Subsecretaría General de Gobierno por un cambio del diseño y otra muy distinta desconocer sus capacidades profesionales que a mi juicio son indiscutibles”.

El caso de Lagos se suma al de Duco, reincorporada en septiembre para asesorar en materias deportivas, y al del exsubsecretario de Seguridad Pública Andrés Jouannet, quien también encontró acomodo en el Segundo Piso tras dejar su cargo.

En el caso de Lagos, además, su continuidad en el Ejecutivo ya había sido anticipada por La Moneda al anunciar su reemplazo. Y, de acuerdo al citado medio, aunque se evaluó destinarlo a una embajada, sigue abierta la posibilidad de que asuma un puesto en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Tres exautoridades, tres salidas por motivos distintos y un mismo destino: el círculo de asesores del Presidente. Una fórmula que vuelve a instalar el debate sobre las reubicaciones dentro del Gobierno, aunque esta vez el PNL distingue entre un eventual premio de consuelo y la decisión de retener a un colaborador que considera valioso.