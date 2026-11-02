Oficialismo y oposición coinciden en críticas a Quiroz por recortes y retrasos en Presupuesto 2027

Un inusual consenso entre oficialismo y oposición marcó el inicio de la discusión del Presupuesto 2027 en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Parlamentarios de distintos sectores cuestionaron al Gobierno por el retraso en la presentación de indicaciones y por los recortes contemplados en diversas partidas, con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presente en la sesión.

La primera crítica provino del propio presidente de la instancia, el senador Javier Macaya (UDI), quien coincidió con su par comunista Daniel Núñez respecto del plazo establecido para ingresar indicaciones durante la jornada.

“Ese plazo, el Ejecutivo, como en otras ocasiones, no lo cumplió”, reprochó Macaya ante Quiroz y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

El cuestionamiento procedimental dio paso a una serie de reparos sobre el contenido del proyecto, varios de ellos provenientes de parlamentarios que respaldan al Presidente José Antonio Kast.

El jefe de bancada de senadores de la UDI, Gustavo Sanhueza, defendió la necesidad de ordenar las cuentas fiscales, pero advirtió sobre el impacto de los ajustes en Educación.

“Ordenar las cuentas no es ideología, es la condición para que el Estado cumpla”, sostuvo, antes de recalcar que “la educación no es un gasto que se posterga, es la inversión que define nuestro futuro”.

Sanhueza cuestionó especialmente la reducción de recursos para los Liceos Bicentenario, cuyo financiamiento pasaría de $6.500 millones a $3.574 millones, una disminución real cercana al 47%, sin nuevas convocatorias.

También criticó el recorte del programa Elijo Mi PC. “Si el programa tiene problemas de diseño, como plantea la Dipres, corrijámoslo; eliminarlo solo profundiza la brecha digital”, afirmó.

El senador gremialista sumó reparos por la disminución de más de un 17% real en los recursos del Serviu de Ñuble y por la caída cercana al 41% del programa de Habitabilidad Rural.

Desde Renovación Nacional, la jefa de bancada de senadores, María José Gatica, planteó observaciones a las partidas de Obras Públicas y Vivienda.

En particular, solicitó extender por un año la disposición que permite a empresas ejecutoras de obras menores participar en licitaciones de hasta 20 mil UTM.

Además, cuestionó una glosa presupuestaria que elimina anticipos asociados a subsidios para la construcción de viviendas sociales. Según fuentes de su bancada, la preocupación está vinculada con la meta gubernamental de construir 400 mil viviendas.

La diputada UDI Flor Weisse respaldó los reparos de Gatica, advirtiendo sobre sus efectos en el empleo, especialmente en la Región del Biobío. También defendió la continuidad de Elijo Mi PC, aunque con modificaciones a su diseño.

Las críticas opositoras se concentraron en los recursos asignados a ministerios sectoriales. “La señal política es preocupante”, afirmó la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien cuestionó las partidas de Obras Públicas y Salud, particularmente la menor transferencia de recursos a la Ley Ricarte Soto.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) pidió al Ejecutivo reforzar el gasto de capital y evitar recortes a municipios y gobiernos regionales.

La senadora Claudia Pascual (PC), en tanto, centró sus observaciones en los recursos destinados a sitios de memoria.

Pese a las diferencias políticas entre ambos bloques, las intervenciones evidenciaron cuestionamientos coincidentes a diversas decisiones presupuestarias del Ejecutivo.

Durante la sesión, la comisión aprobó la partida correspondiente a la Presidencia de la República. La discusión continuará este lunes, con una nueva sesión programada para las 15:00 horas.