Kast llama a camioneros a “pensar en Chile” y destaca baja de robos pese al alza de combustibles

En medio de la paralización de camioneros que afecta a distintos puntos del país por el alza de los combustibles, el Presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los transportistas a “pensar en Chile” y puso sobre la mesa otro elemento para abordar las demandas del sector: los avances en seguridad que, según aseguró, ha conseguido su administración.

El Mandatario abordó las movilizaciones desde el Parque Metropolitano, donde encabezó la marcha blanca del teleférico que conectará Huechuraba con Providencia, Vitacura y Las Condes.

“No ha sido un año fácil. Hoy día hay una situación de tensión con los transportistas y el llamado es a que pensemos en Chile, en que pensemos todos cómo va mejorando la situación. En los que generan la carga, aquellos que tienen que pagar el flete, en aquellos que hacen el transporte”, sostuvo.

Kast reconoció el impacto del encarecimiento de los combustibles, pero planteó que las dificultades económicas también deben analizarse considerando las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo.

“Vamos avanzando en temas de seguridad, porque claro, suben los costos de la bencina, del petróleo, pero también nosotros hemos ido apretando la mano en temas de seguridad. Hoy día hay menos robos de camiones, hoy día hay menos asaltos, y eso también hay que considerarlo”, afirmó.

De esta manera, el Presidente vinculó las demandas económicas de los transportistas con los resultados que atribuye a su Gobierno en materia de prevención de delitos.

Durante su intervención, también defendió el gasto público destinado a fortalecer a las instituciones policiales, pese a las restricciones presupuestarias que enfrenta el país.

“Hay que seguir incentivando que hayan más policías, y eso requiere un gasto. Nosotros hoy día hicimos un esfuerzo junto con el Parlamento de mejorar las rentas para los policías”, explicó.

El Mandatario argumentó que, aunque los ingresos fiscales son limitados, el Estado debe encontrar mecanismos para financiar el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad.

En esa línea, destacó el aumento de postulantes a Carabineros, fenómeno que atribuyó a un mayor respeto hacia la institución y la Policía de Investigaciones.

“Los ingresos son los mismos, y menos, porque tenemos situaciones complicadas, pero tenemos que ver cómo mejoramos por ejemplo la seguridad, cómo financiamos a los postulantes a Carabineros, que es primera vez en la historia que empiezan a subir”, sostuvo.

Kast también anunció una nueva iniciativa legislativa destinada a mejorar las condiciones de los funcionarios de la Policía de Investigaciones.

“Ahora vamos a iniciar un proyecto de ley para mejorar también las condiciones de nuestros policías de investigación. Hemos mejorado sustancialmente las remuneraciones y el equipamiento también para Gendarmería de Chile”, señaló.

El Presidente insistió en que los resultados de estas medidas no serán inmediatos, debido al tamaño de las instituciones y los recursos necesarios para implementar los cambios.

“Se va a ver un cambio, es lento porque son instituciones muy grandes y requieren muchos recursos y por eso el compromiso es de todos”, afirmó.

Finalmente, Kast sostuvo que enfrentar las dificultades del país requiere la participación de distintos actores, no solamente del Ejecutivo.

“El compromiso no es solamente del Estado como gobierno, del parlamento, de los municipios, es de cada uno y sé que el esfuerzo es gigantesco, pero estamos saliendo adelante”, concluyó.