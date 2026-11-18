Lo que comenzó con una frase sobre el precio de la fruta terminó convirtiéndose en un nuevo dolor de cabeza para La Moneda. El ministro de Agricultura, Jaime Campos, se negó a pedir disculpas por sus polémicas declaraciones sobre las exportaciones frutícolas, contradiciendo públicamente a su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ya había ofrecido excusas a nombre del Gobierno. Y el conflicto escaló: ahora hay parlamentarios que piden la intervención del Presidente José Antonio Kast e incluso la salida del secretario de Estado.

Todo partió cuando Campos aseguró en Radio Infinita que, debido a las lluvias y las dificultades para exportar, parte de la producción terminaría en el mercado nacional. Su pronóstico fue que “este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos”, una frase que cayó pésimo entre agricultores que enfrentan pérdidas y problemas para comercializar sus productos.

La controversia llegó al Congreso, donde Quiroz optó por apagar el incendio. “Quisiera, a nombre del Gobierno, disculparme por las palabras usadas por el ministro de Agricultura”, señaló durante la discusión del Presupuesto 2027. A su juicio, no correspondía referirse de manera irónica a una situación tan compleja como la pérdida de exportaciones.

Pero Campos no recogió el gesto. Desde China, donde acompaña a Kast en su gira por Asia, defendió sus declaraciones y descartó cualquier retractación.

“¿En qué he faltado a la verdad y a quién le he faltado el respeto? A nadie. De manera que yo, en lo personal, no tengo de qué excusarme”, respondió el ministro.

Campos insistió en que simplemente estaba describiendo el funcionamiento de la oferta y la demanda: si aumenta la fruta disponible en Chile, los precios podrían bajar. Eso sí, reconoció que el escenario sería lamentable para los exportadores.

Lejos de cerrar la controversia, Quiroz volvió a marcar distancia. “Podemos tener opiniones distintas, él tiene una opinión, yo tengo otra, pero yo mantengo mis excusas”, sostuvo el titular de Hacienda, quien llamó a actuar con mayor mesura.

Del desencuentro entre ministros a la presión sobre Kast

La disputa no quedó entre ambos secretarios de Estado. Este miércoles, la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados decidió oficiar al Presidente Kast para solicitar su intervención y exigir que Campos se disculpe.

La presidenta de la instancia, Natalia Romero, informó que la petición contó con respaldo transversal y calificó las declaraciones del ministro como desafortunadas e impropias de quien debe conducir la política agrícola.

Pero la diputada Gloria Naveillán, del Partido Nacional Libertario, fue más lejos y pidió directamente un cambio de ministro.

“El ministro Campos ha pecado de una soberbia en sus declaraciones y, sobre todo, en la última, desmintiendo al ministro Quiroz. Brutal”, afirmó.

La parlamentaria adelantó que solicitará personalmente a Kast la salida del titular de Agricultura. “No podemos seguir con un ministro que no le da importancia al área, que no es capaz de tener una política agraria clara, que dice puras brutalidades, que ni siquiera es capaz de reconocer cuando se equivoca”, cuestionó.

Así, mientras Campos insiste en que no tiene nada de qué disculparse, el Gobierno enfrenta una controversia que ya dejó de tratarse solamente del precio de la fruta. Ahora el problema también está dentro del gabinete, con dos ministros defendiendo posiciones distintas y parlamentarios del propio sector oficialista emplazando al Presidente a intervenir.