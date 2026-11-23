La senadora Ximena Órdenes (PPD) elevó la presión sobre Juan Luis Castro (PS) por el denominado caso firmas y cuestionó su continuidad como jefe de comité, luego del retiro de su permiso constitucional mientras participaba en la gira presidencial a China.

En entrevista con Mónica Rincón en CNN Chile, la parlamentaria sostuvo que, de haber estado en el lugar de Castro, habría renunciado a la jefatura de bancada. “Si yo fuera Juan Luis Castro, habría dado un paso al costado”, afirmó, aunque precisó que corresponde a la bancada adoptar esa decisión.

Órdenes cuestionó que el senador socialista no reconociera inicialmente lo sucedido como un error y rechazó su explicación de que se trató de un “malentendido reglamentario”. “Yo no entiendo qué es un malentendido reglamentario. Yo lo único que entiendo es que sin mi consentimiento se retiró un permiso constitucional”, sostuvo.

“Se rompió el fair play”

La senadora también desmintió que el episodio estuviera superado tras un intercambio de WhatsApp con Castro, como este había dado a entender. Explicó que el parlamentario le escribió varias horas después de conocerse los hechos, cuando ella ya había enviado una carta formal manifestando su rechazo.

“Yo le digo: ‘Entiendo que esto es mucho más que un malentendido reglamentario. Saludos’”, relató, aclarando que ese fue el único intercambio posterior y que no interpretaba el asunto como resuelto.

Asimismo, aseguró que nadie intentó contactarla previamente para solicitar su autorización y que, de haberlo hecho, se habría negado. Explicó que los permisos estaban acordados para mantener equilibradas las ausencias entre oficialismo y oposición durante la discusión presupuestaria.

“Se rompió el fair play”, afirmó, advirtiendo que lo ocurrido deterioró las confianzas dentro del Senado y dañó la fe pública.

La parlamentaria reconoció que el episodio constituye un quiebre interno en la bancada, aunque descartó que su reacción fuera una represalia por la salida del senador Pedro Araya de la Comisión de Constitución.

Respecto de la investigación penal, valoró que la Fiscalía indague los hechos y subrayó que corresponde al Ministerio Público determinar eventuales responsabilidades. También negó haber delegado su firma para permisos constitucionales o proyectos de ley y cuestionó que se presente esa práctica como habitual.

Finalmente, Órdenes confirmó que no ha vuelto a conversar con Castro y que espera una disculpa de su parte. “Creo que es un paso necesario”, señaló, en vísperas de la reunión de bancada donde se abordará la controversia.