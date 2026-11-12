Premios de consuelo VIP: diplomáticos de carrera fustigan nombramientos de Steinert y Luis Gnecco

Una fuerte crítica al nombramiento del actor Luis Gnecco como agregado cultural en Reino Unido y al de Trinidad Steinert como “agregada de seguridad” (cargo que no existía hasta antes de su designación) en la Embajada de Chile en Asunción, formuló la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica). Por medio de su cuenta de Instagram, la entidad indicó que ambos casos “generan interrogantes sobre su necesidad institucional, la eventual duplicación de funciones y el uso de recursos públicos”.

Y, claro, argumentan que estas designaciones se producen justo en medio de “un contexto de restricciones presupuestarias que han obligado a la Cancillería a implementar medidas de austeridad, afectando el funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares”.

En una entrevista con 24 Horas, el presidente de Adica, Sebastián Lorenzini, comentó que las funciones que cumplirá Gnecco ya son realizadas por otras personas, por lo cual aseveró que “resulta contradictorio exigir esfuerzos de contención del gasto y, al mismo tiempo, disponer nuevos nombramientos cuya necesidad institucional y justificación presupuestaria no han sido debidamente explicadas”.

Bastante menos diplomático fue el diputado Raúl Leiva (PS), quien enfocó sus dardos en la exfiscal regional de Iquique y exministra de Seguridad, Trinidad Steinert. En una intervención en la Cámara, dijo que “llama profundamente la atención que el Gobierno del Presidente Kast, que si bien existen agregadurías policiales y militares con ingresos que bordean los 20 mil dólares, designe en una agregaduría que no existe, que no es estándar, no es de defensa, no es policial, sino que en una agregaduría de seguridad, a la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, en circunstancias que la exministra ha sido debidamente reprochada por la Contraloría General de la República como una funcionaria pública que transgredió el artículo tercero de la Ley 21.730 que crea el Ministerio de Seguridad Pública, al solicitar información que no le correspondía”.

En otras palabras, puntualizó, “según señala el órgano contralor, actuó fuera del ámbito de sus atribuciones. ¿Cómo una persona sancionada por el órgano contralor de manera firme y ejecutoriada que transgrede nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica es designada como agregada de seguridad en la embajada de Paraguay? Si esa no es una deshonra para el Gobierno, no sé qué es”, agregó.

A su vez, la profesora de la Universidad de Concepción y experta en temas internacionales, Paulina Astroza, opinó en su cuenta de X que la designación de Gnecco era “desafortunada, impresentable y en el peor momento del gobierno”, aseverando que “nos piden austeridad y nombran agregado con antecedentes complejos” en una embajada donde hay “una funcionaria de carrera que lo está haciendo muy bien”.

Muy desafortunada, impresentable y en el peor momento del gobierno para nombrar como agregado cultural a #LuisGnecco en Londres. No me explico cómo este gobierno no se da cuenta. Después no digan que “no la vieron venir”. Nos piden austeridad y nombran agregado con antecedentes complejos y que dan pésima señal y en una embajada que no necesita porque tiene una funcionaria de carrera que lo está haciendo muy bien — Paulina Astroza S. (@PaulinaAstrozaS) November 6, 2026