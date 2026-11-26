Suspendido hasta nuevo aviso se encuentra el concurso destinado a elegir a quien suceda a Claudia Perivancich al mando de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Perivancich culmina su periodo de ocho años en ese cargo el 29 de diciembre próximo.

Como se recordará, el concurso comenzó en forma muy accidentada, debido a que el Pleno de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó fuera de competencia a cinco postulantes, cuatro de ellos por motivos formales y una sexta, la fiscal Greta Fuschlocher, por ser esposa de otro fiscal, lo que a juicio de los ministros le impedía postular.

Los primeros cinco que quedaron fuera –incluyendo al Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera, que muchos señalan como la carta del Fiscal Nacional, Angel Valencia– interpusieron recursos de reposición, los que fueron aceptados, por lo cual entraron de nuevo a la carrera. Ante ello, se citó a la audiencia de rigor, en la cual los ministros deben escuchar a los postulantes y luego votar por ellos, confeccionándose una terna que es enviada al Fiscal Nacional, quien de allí debe escoger el nombre de la persona que sucederá a Perivancich.

Sin embargo, cuando estaba empezando esa audiencia, el 16 de noviembre pasado, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, anunció que esta se debía suspender, dado que Fuschlocher había interpuesto un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de La Serena, solicitando además una orden de no innovar por medio de su abogado, el exfiscal y exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Gonzalo Yuseff.

Además, ese tribunal de alzada dio ocho días de plazo a su par porteño para responder. La contestación, redactada por el ministro Pablo Droppelmann (pues Donoso está con vacaciones) deja entrever una evidente molestia con los ministros de La Serena.

Parte diciendo que el recurso de protección no es la vía para impugnar la decisión de la Corte de dejar fuera a Fuschlocher, afirmando que lo que se pretende “es sustituir la apreciación que el Pleno de esta Corte efectuó, en forma fundada y en ejercicio de una atribución que la Constitución y la ley le confieren, por otra distinta, ordenando incorporar a la recurrente a una etapa del concurso. Ello supondría que un tribunal distinto del designado por la Constitución y la ley intervenga en la formación de la terna para Fiscal Regional de la Región de Valparaíso”.

Más allá del lenguaje jurídico, fuentes allegadas al tema indican que la resolución adoptada en La Serena fue considerada en Valparaíso como “una intromisión en sus asuntos” y que es muy probable que, si la Corte de la Cuarta Región termina por acoger el recurso, deba intervenir la Suprema de algún modo, a fin de destrabar el concurso para Fiscal Regional y apaciguar las aguas entre ambos tribunales de alzada.

Por cierto, no se conocen más detalles al respecto que los ya mencionados en el informe de la Corte porteña, pues, pese a tratarse de un asunto de absoluto interés público, que no tiene que ver con crimen organizado, delitos sexuales o delitos en contexto de VIF, el recurso de protección de la fiscal Fuschlocher es tramitado en secreto en la Corte de Apelaciones de La Serena, como lo evidencia la página web del Poder Judicial.

Lea el informe de la Corte de Apelaciones de Valparaíso