Max Raide: “Tenemos potencial para ser reconocidos como los mejores del mundo en el mar y vino”

Si bien Chile es reconocido en los mercados internacionales por sus vinos, ese reconocimiento no necesariamente se ha traducido en descubrir la gastronomía de nuestro país Una contradicción que, para Max Raide, fundador del Grupo Liderazgo e impulsor de la llegada de The 50 Best Vineyards a Chile, representa también una de las grandes oportunidades de desarrollo del país.

La realización del encuentro internacional, cuya ceremonia de premiación tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre en Viña Don Melchor, en Pirque, busca ser mucho más que una celebración de la industria vitivinícola mundial. La agenda, que comenzó el 14 de noviembre y se extenderá por un semana, incluye recorridos por viñas de Colchagua y el Valle del Maipo, experiencias gastronómicas en Santiago y una visita a la Región del Biobío, donde los invitados internacionales conocerán productos del mar y viñedos patrimoniales.

Detrás de esta programación existe una convicción: Chile tiene los atributos necesarios para convertirse en una potencia mundial del vino, la gastronomía y la hospitalidad, pero necesita construir un relato que permita conectar esas fortalezas.

“Chile se tiene que sentir orgulloso de Chile. Ese es el cambio de paradigma”, afirma.

Su apuesta implica mirar hacia afuera, pero también hacia adentro. Que los visitantes extranjeros descubran el país y que los propios chilenos conozcan y valoren lo que es reconocido internacionalmente. Y es que, a su juicio, el problema de Chile no es la falta de productos de excelencia ni de talento, sino la incapacidad de articularlos bajo una visión compartida.

Volver a mirar al mar

Raide es un convencido de que una de las grandes oportunidades de diferenciación de Chile está en su relación con el océano Pacífico. Y que, en ese proceso, el vino puede ser un aliado fundamental.

Amante de los pescados y mariscos, pero también de los vinos tintos ícono, cuestiona incluso algunas de las convenciones que han marcado la relación entre el vino y la gastronomía. “Hay que darle libertad a las personas. Quizás por eso la industria del vino tampoco ha logrado conquistar a las nuevas generaciones. Y la gastronomía también se tiene que reinventar”, sostiene.

Esa reinvención, en el caso de Chile, pasa por un redescubrimiento de su propia geografía y de una cultura marítima que, a su juicio, quedó relegada durante décadas.

—En este nuevo relato gastronómico de Chile, ¿qué lugar ocupa la costa?

—Por primera vez volvemos mirar al mar. Quizás no mirábamos tanto al océano desde la época de los pueblos originarios. Muchos de ellos, los changos, los chonos, eran pueblos que desarrollaban una gastronomía centrada en el mar. En algún minuto nosotros abandonamos eso y nos dedicamos a trabajar platos importantes, pero de más mestizaje, como el pastel de choclo, la empanada de pino, la cazuela. Pero son otra cocina chilena, más cercana al campo, al continente. Y lamentablemente con esa gastronomía no conquistamos el mundo, porque no es única como nuestro mar y nuestra corriente de Humboldt.

Raide analiza el caso de Perú sobre cómo un país puede transformar su gastronomía en una plataforma de reconocimiento internacional. Pero no considera que Chile deba replicar ese modelo, sino construir uno propio a partir de sus particularidades.

“Si nosotros además somos uno de los líderes mundiales del vino y somos uno de los mayores representantes de la cocina que mira al mar, tenemos una oportunidad”, plantea.

En su caso, ese cambio de mirada también se ha traducido en el desarrollo del concepto de cocina de playa, que impulsa a través de Casa Las Cujas. Una propuesta que busca conectar la gastronomía contemporánea con las cocinas de las caletas, los pescadores artesanales, los buzos y las familias que históricamente han trabajado con los productos del océano.

La cocina de playa, explica, busca visibilizar pequeños restaurantes que existen a lo largo de Chile y que muchas veces pertenecen a las mismas familias que salen a pescar o a bucear. “Ellos son realmente quienes tienen el mejor producto de Chile”, afirma.

Pero su visión no se limita al mar. Los vegetales, las frutas, las algas, los productos de las distintas regiones y las tradiciones de los pueblos originarios son parte de una riqueza que considera insuficientemente explorada. “Siento que se está armando un relato muy fuerte en este país y que la gente quiere venir a conocerlo”.

—¿En qué momento se produce ese cambio de foco, de dar el paso de lo que hacían en El Europeo y comenzar a descubrir el propio territorio?

—Todos evolucionamos desde lo europeo. Nosotros partimos mucho más atrás con Casa Las Cujas, porque nos dimos cuenta de que lo que estábamos haciendo no era relevante para el futuro de nuestro país y no íbamos a trascender. ¿Qué sacábamos hablando de Europa? En cambio, es mucho más bonito el camino cuando uno empieza a hablar de esto.

Chile como un relato común

La construcción de ese relato requiere, según Raide, ampliar también la representación internacional de la gastronomía chilena. Por eso detalla como durante años, Boragó, del chef Rodolfo Guzmán, ha sido uno de los principales referentes de Chile en los rankings internacionales. Su presencia ha permitido mostrar al mundo una cocina profundamente vinculada con los productos y territorios nacionales. Sin embargo, para el empresario, el desafío ahora es que ese reconocimiento alcance a una escena gastronómica mucho más amplia.

—¿Cuándo se da el paso de decir que Chile tiene que salir al mundo con una propuesta gastronómica?

—Quizás cuando empezamos a trabajar con Rodolfo. Era importante tener un referente de Chile, pero tampoco tiene lógica que seamos un país donde hay un solo representante conocido en el mundo. Veo a Perú, donde tienen dos números uno del mundo, donde Gastón Acurio es un ícono mundial y donde tienen varios representantes en los 50 Best. Veo lo que está pasando en Brasil o en México. Yo no quiero que nos pase eso de que digan: “Sí, Chile, Boragó” y no puedan nombrar nada más.. ¿En 20 años no salió nadie talentoso? Difícil. Quizás faltó que se le abrieran los espacios a esa gente.

Y es precisamente ahí donde sitúa parte del rol que empezó a articular en los últimos años respecto a la gastronomía: generar vínculos, abrir espacios y facilitar que nuevos restaurantes y cocineros puedan proyectarse internacionalmente. En estos nuevos referentes menciona propuestas como Yum Cha, DeMo Magnolia, La Calma, Casa Las Cujas, Fukasawa y La Pulpería Santa Elvira, pero también experiencias que se desarrollan fuera de Santiago, como El Cazador, en Chiloé, o La Fuente Penquista, en Concepción.

“A mí me ha tocado viajar mucho durante los últimos tres años por América Latina y por el mundo. Y no hay ninguna razón para que muchos de esos restaurantes no estén reconocidos mundialmente. Deberían estarlo”, asegura.

Para Raide, el reconocimiento de nuevos restaurantes no constituye solamente un éxito individual. Es parte de la construcción de una identidad gastronómica nacional más diversa, capaz de representar distintos territorios, productos y formas de entender la cocina.

Como el Mundial del 62: una oportunidad de cambiar el relato de Chile

Cuando surgió la posibilidad de traer a Chile uno de los grandes encuentros internacionales de The 50 Best, Raide apostó por el vino.

La decisión, explica, no fue casual. Mientras la gastronomía chilena todavía está construyendo su reconocimiento internacional, la industria vitivinícola posee un prestigio consolidado que permite comenzar desde una mayor fortaleza.

—¿Por qué consideraste más estratégico traer The 50 Best Vineyards y no el certamen gastronómico?

—De partida, creo que fue la mejor decisión que podríamos haber tenido. Nosotros somos un país viñatero. Estamos dentro de las grandes potencias del mundo del vino, por lo tanto era estratégico estar ahí. Y desde ahí tú metías la gastronomía y también los productos del mar. Ahí es donde se produce el punto de quiebre, porque nuestros productos son únicos.

El encuentro permitirá precisamente mostrar esa complementariedad, con actividades en distintas regiones y con distintos referentes y productos. La intención es que los invitados internacionales no solo conozcan los vinos, sino que experimenten distintas dimensiones del país.

Raide compara la oportunidad con el Mundial de Fútbol de 1962, no tanto por la dimensión internacional de ambos acontecimientos, sino porque representa la capacidad del país de organizar un evento y convertirlo en un sueño colectivo.

“Cuando yo planteé este tema de los 50 Best hace cuatro años, todo el mundo me dijo que era imposible. Íbamos a traer los restaurantes de Latinoamérica y trajimos al final los del mundo del vino, que no estaba en la cabeza de nadie”, detalla.

El empresario asegura que la llegada del certamen constituye parte de una visión de largo plazo y adelanta que existen nuevas iniciativas para los próximos años: “Es un punto donde la gastronomía y los vinos van a trabajar juntos con la hospitalidad, con los bares, con los hoteles, con la gente, con el patrimonio, con la memoria de los pueblos indígenas y con las regiones”.

Su horizonte se extiende hasta 2030, año para el cual espera que Chile haya consolidado una posición internacional. “Se vienen muchas novedades en Santiago, en Biobío, en la Patagonia, en la zona de las viñas, en Colchagua y también en el norte, en el desierto”, adelanta.

Chile tiene que conquistar Chile

La oportunidad del enoturismo, desde esta perspectiva, tiene un doble sentido: atraer al visitante extranjero y permitir que los propios chilenos descubran una riqueza que muchas veces tienen a pocos kilómetros de sus hogares.

“Chile se tiene que sentir orgulloso de Chile. La gente tiene que sentir que somos únicos y que tenemos una tremenda hospitalidad. Falta construir ese sentido de pertenencia, porque la hospitalidad de Chile es fascinante”, reconoce.

En la estrategia de Raide, las regiones cumplen un papel fundamental. No como destinos secundarios que complementan la visita a Santiago, sino como protagonistas de una propuesta que busca mostrar la diversidad del país.

“Los vinos y la gastronomía son gracias a las regiones de Chile”, sostiene.

Uno de los territorios en los que ha puesto especial atención es Biobío. Allí encuentra una combinación de productos del mar, patrimonio vitivinícola, pequeños productores y tradiciones gastronómicas que considera excepcional.

“Imagínate, estamos en una campaña internacional para posicionar Biobío en el próximo San Sebastián. Nunca he visto ese nivel de riqueza de productos”, detalla.

Por eso, una vez finalizada la ceremonia de The 50 Best Vineyards, parte de los invitados internacionales viajará hasta esa región.

La agenda contempla una visita a un mercado de productos del mar, un encuentro sobre gastronomía y vino en el Teatro Biobío, una experiencia culinaria con productos de las caletas de Coliumo y Lenga acompañados de vinos de cepa País, y un recorrido por viñedos rurales con tradiciones que se remontan al siglo XIX.

La intención es mostrar otra dimensión de la industria vitivinícola chilena: aquella que se desarrolla más allá de las grandes marcas y los valles internacionalmente conocidos.

Raide considera que el reconocimiento de vinos emblemáticos, como Don Melchor, Clos Apalta o Seña, debe convivir con el descubrimiento de productores y viñas patrimoniales del Itata y Biobío.

Pero también existe una dimensión económica y social detrás de esta apuesta.

—¿Qué falta para que Chile entienda el potencial económico que tiene el turismo para todas las regiones?

—Un cambio de cabeza. No te digo que vamos a reemplazar al cobre o a la industria forestal, pero va a ser una industria que va a crecer. Además, es una industria que es muy bonita porque es un motor familiar. La gran mayoría de las empresas que están en el turismo son familiares. Entonces tú puedes desarrollar una movilidad social muy importante y puedes cambiarle la realidad a muchas personas.

Para explicar esa oportunidad, utiliza el ejemplo de un pescador de Coliumo que sale a buscar ostras o pescados de roca.

“Si ese producto llega directamente a un restaurante o a un hotel, sin pasar por una larga cadena de intermediarios, el productor puede obtener una mayor remuneración por su trabajo y con eso va a poder poner a sus hijos en la universidad. Así vas construyendo un capital humano y así la gente también se empieza a sentir orgullosa de esta industria”, enfatiza.

El turismo como política de Estado

La llegada de The 50 Best Vineyards a Chile ha sido posible gracias a una articulación entre actores públicos y privados, en la que Raide destaca el papel del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y la incorporación de autoridades de turismo, como María Paz Lagos, y del Gobierno Regional del Biobío, liderado por Sergio Giacamán.

Sin embargo, considera que estos esfuerzos deben trascender la organización de un evento y convertirse en una forma permanente de trabajo. Su apuesta es articular al sector público y privado en torno a objetivos comunes, algo que, a su juicio, todavía tropieza con la fragmentación de los gremios y la falta de una visión compartida entre las distintas industrias vinculadas al turismo.

Como ejemplo, menciona la experiencia de referentes de la industria vitivinícola chilena, que en su momento decidieron salir a competir con los grandes productores del mundo.

“Ahí es donde yo articulo. Ahí es donde pongo al sector público y al sector privado y digo: bueno, trabajemos juntos. En el vino, Aurelio Montes, la familia Guilisasti, Alexandra Marnier,y Eduardo Chadwick son ejemplos de empresarios que entendieron que había que salir a competir internacionalmente. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, unirnos desde cada sector”, recalca.

—¿Es posible desarrollar esa estrategia sin una política de largo plazo que trascienda a los distintos gobiernos?

—Ojalá el turismo fuera una institución como el Banco Central. Hay ciertas cosas que nadie toca, como la política exterior de Chile. Bueno, el turismo debería ser así.

Para Raide, el posicionamiento internacional requiere continuidad y no puede quedar sujeto a los cambios de administración. Su planteamiento apunta a que las iniciativas con potencial para el país se mantengan en el tiempo: “Acá no importan las posiciones políticas ni el origen social. Esto tiene que ser una marca de país”.

En ese contexto, cuestiona que durante el gobierno anterior no se haya avanzado lo suficiente en esta materia, aunque aclara que su propuesta tampoco pasa por defender a la actual administración. Lo que observa hoy es una mayor disposición a colaborar entre el sector público y privado, pero insiste en que esa voluntad debe traducirse en una estrategia compartida y sostenida.

Una América Latina que crece en conjunto

Aunque buena parte de su trabajo está orientado a posicionar a Chile, Raide no concibe ese crecimiento de manera aislada. Su mirada apunta a que América Latina pueda consolidarse como un circuito gastronómico y turístico integrado, capaz de atraer visitantes internacionales interesados en recorrer distintos países durante un mismo viaje, como ocurre en Europa.

Esa visión está detrás de la Ruta Trasandina, iniciativa que ha permitido estrechar vínculos entre referentes gastronómicos de distintos países de la región. Chefs como Mitsuharu Tsumura de Maido, o James Berckemeyer de Cosme en Perú; Álvaro Clavijo de El Chato, en Colombia; Tássia Magalhães de Nelita en Brasil; Alejandro Vigil, German Sitz, Gonzalo Aramburu, Tomás Bermúdez de Argentina, y Jorge Vallejo, de Quintonil, en México, forman parte de una red de relaciones que el empresario considera fundamental para proyectar el potencial latinoamericano: “Logramos que un sueño se convirtiera en integración. Y esa integración se tradujo en destino”.

—¿No se está compitiendo con países que ya han logrado instalarse internacionalmente, como Perú o Argentina?

—No, todo lo contrario. Es complementar. Y eso lo estamos haciendo. A mí no me gusta que Chile sea el único, porque si nosotros no crecemos juntos, el éxito no tiene el mismo sentido.

Desde esa perspectiva, la integración regional no implica restar protagonismo a Chile, sino ampliar las posibilidades de promoción y colaboración. Raide considera que el país debería diversificar sus esfuerzos dentro de América Latina, fortaleciendo su presencia en mercados como Colombia y explorando oportunidades en otros destinos, sin descuidar mercados consolidados como Brasil.

La apuesta es que esa conexión permita atraer nuevos visitantes y generar oportunidades conjuntas entre restaurantes, viñas, productores y operadores turísticos. Un circuito en el que cada país aporte sus particularidades y, al mismo tiempo, contribuya a fortalecer la imagen de la región como destino.

Para Raide, uno de los principales aportes de The 50 Best Vineyards es la diversidad de actores que convoca. Más allá de la ceremonia, el encuentro permite generar negocios, establecer alianzas y abrir conversaciones que pueden traducirse en proyectos de largo plazo.

Pero el verdadero éxito dependerá de la capacidad de mantener ese impulso y aprovecharlo para recuperar una conexión que considera debilitada: la de la industria vitivinícola con su propio país. El desafío, entonces, es construir un relato más amplio sobre Chile: el de un país que no solo exporta vinos reconocidos internacionalmente, sino que invita a conocer los lugares donde nacen, descubrir la gastronomía que los acompaña y recorrer una geografía que se extiende desde el desierto hasta la Patagonia.

—¿Crees que Chile está preparado para dar ese salto?

—Hay potencial. Lo que pasa es que nos falta darnos cuenta y creernos el cuento de que tenemos potencial para ser reconocidos como los mejores del mundo en gastronomía del mar y el vino.

* El Mostrador y Foro Liderazgo mantienen un convenio de colaboración institucional.