Por tercera edición consecutiva, la Teletón sumará una iniciativa que busca transformar una actividad tan cotidiana como pedir por una plataforma de delivery en una millonaria donación.

En esta oportunidad, Rappi pretende alcanzar 30 mil pedidos diarios entre el 6 y 7 de noviembre para contribuir hasta 110 millones de pesos a la cruzada solidaria. En 2025, la campaña sobrepasó los 103 millones, de los que un seis por ciento vinieron desde el aporte de colaboradores, repartidores y comercios que se sumaron.

¿Cómo funciona?

En los dos días de Teletón, 6 y 7 de noviembre, los usuarios podrán realizar pedidos por Rappi que quedarán registrados con una etiqueta digital conmemorativa. Cada compra se sumará a un conteo en tiempo real para alcanzar la meta durante la transmisión de la Digitón, transmisión digital paralela del evento.

El gerente general de Rappi Chile, Domingo Lama, dijo que “ser parte de la Teletón significa mucho más que hacer una donación. Queremos involucrarnos, movilizar a nuestra comunidad y poner toda la capacidad de Rappi al servicio de esta causa. Todos los días conectamos a millones de personas con comercios y repartidores a través de la tecnología; hoy, queremos que esa misma conexión nos permita llegar más lejos y transformar miles de pedidos en un aporte concreto”.

“Nos entusiasma saber que, detrás de cada pedido, hay una comunidad que puede hacer posible algo mucho más grande y contribuir a una causa que une a todo Chile”, complementó Lama.

La participación de esta empresa se sumará a la operación logística de la Teletón. Durante ambos días, repartidores de la plataforma entregarán pedidos a los obreros detrás de la Digitón y la Mesa Digital, apoyando el trabajo de la cruzada.

Asimismo, tal como en el fútbol ocasionalmente, repartidores despacharán la pelota a los capitanes de los equipos que se sumen al “Superclásico Solidario”, un imperdible del deporte en pos de ayudar, con famosos y figuras televisivas