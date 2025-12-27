Chaplin con ADN mapuche

Presentado por:

¡Hola! Espero que hayan pasado una linda Navidad. Entramos en la última semana de diciembre y del año. Tengo el privilegio de estar en familia… y doy gracias por ello.

Por lo pronto, una noticia de último minuto: este lunes se darán a conocer los nombres de los ganadores del Premio Municipal de Santiago. ¿Quién celebrará?

Además, ya están disponibles las entradas gratuitas al Gran Concierto por la Hermandad, que se realizará el próximo 12 de enero en la Estación Mapocho. ¡Imperdible!

En esta ocasión también les recomiendo el newsletter Aquí Ñuble , con una entretenida entrevista al director del festival de cine de Ñuble, Pablo Calisto . El evento se inaugurará el próximo 13 de enero.

Además, en esta edición: el ministro de Ciencia, Aldo Valle , y el nuevo Centro Espacial Chileno , las mejores películas de 2025 según la BBC y el fallecimiento del escritor Rolando Rojo .

Bonus track: la entrevista de Emilia Aparicio a Monserrat Arre Marfull por su libro No teníamos negros, sobre las raíces afro de nuestro país.

1

CHILE TIENE CENTRO ESPACIAL

La Fuerza Aérea de Chile inauguró esta semana el Centro Espacial Nacional (CEN), infraestructura estratégica del Estado que marca un punto de inflexión en el desarrollo espacial del país y consolida a Chile como un actor con capacidades propias en el dominio espacial, informó la FACH.

Ubicado en la Base Aérea “Los Cerrillos” , el CEN fue diseñado y construido específicamente para la investigación de frontera, la ciencia espacial y la operación de sistemas satelitales.

En ese marco, Emilia Aparicio habló con el ministro de Ciencia, Aldo Valle, quien destacó la importancia del evento.

“Me parece a mí que es un hito la inauguración, porque envía varias señales. Primero, que desde distintas instituciones se están haciendo esfuerzos en una misma dirección o, dicho de otra manera, esfuerzos que convergen desde instituciones distintas, claramente en la meta de fortalecer la tecnología y la innovación en nuestro país, y que cada vez damos dirección, porque se inauguró un Centro Espacial Nacional que va a poder diseñar, armar, fabricar satélites en nuestro país”, fue una de las cosas que le dijo.

Puedes leer la entrevista completa AQUÍ.

2

CHAPLIN CON ADN MAPUCHE

A sus 39 años, Oona Chaplin figura en las pantallas de los cines de todo el mundo como parte del reparto principal de Avatar: Fuego y Ceniza, donde interpreta a Varang, la lideresa antagonista del Clan Mangkwan, la “nación del fuego” en el planeta Pandora.

En nuestro propio mundo, sin embargo, la nieta del legendario Charles Chaplin es también conocida por su linaje chileno y mapuche , informó Radio Bío Bío.

es también conocida por su , informó Radio Bío Bío. Hija del cineasta chileno Patricio Castilla, quien se radicó en España tras ser exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet, y nieta de la abogada y “sufragista” chillaneja de origen mapuche Hilda Valderrama, en reiteradas ocasiones ha recalcado sus raíces latinoamericanas y relatado un viaje que hace pocos años hizo por el sur de nuestro país, especialmente por la Región del Biobío.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

3

CULTURA HAITIANA EN CHILE

Un interesante artículo sobre la resistencia creativa de la diáspora haitiana en Chile publicó el diario El País.

"El arte ha supuesto un lugar de acogida para la comunidad que escogió el país sudamericano como su nuevo hogar: desde coloridos cuadros hasta poemas que le hacen frente al racismo ", señaló el medio.

”, señaló el medio. Además, recordó la muestra Arte haitiano en Chile, que tuvo lugar en el Palacio Pereira de Santiagoen el año 2023, bajo la curaduría de Esperanza Hidalgo y Camila Caris, quien investiga el trabajo creativo de la diáspora haitiana desde hace varios años.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

4

LA EXPERIENCIA DEL CONCIERTO POR LA HERMANDAD

Un emotivo texto sobre el Gran Concierto por la Hermandad, a realizarse el próximo 12 de enero en la Estación Mapocho, bajo la batuta de Alejandra Urrutia (en la foto), publicó está semana Angélica Fanjul, directora fundadora de Vibra Clásica, clave en momentos de demonización de los migrantes en nuestro país.

" Hay experiencias que no se agotan en el momento en que ocurren ,porque dejan una huella y un sabor que el tiempo no borra. El Gran Concierto por la Hermandad, que Vibra Clásica realiza cada año, pertenece a ese tipo de acontecimientos que exceden la lógica del hecho mismo y se instalan en la memoria como una experiencia única y, al mismo tiempo, compartida", escribió.

,porque dejan una huella y un sabor que el tiempo no borra. El Gran Concierto por la Hermandad, que Vibra Clásica realiza cada año, pertenece a ese tipo de acontecimientos que exceden la lógica del hecho mismo y se instalan en la memoria como una experiencia única y, al mismo tiempo, compartida”, escribió. “En un país que busca respuestas, la música no ofrece soluciones inmediatas, pero sí puede devolver algo esencial como la confianza en la comunidad”.

Puedes leer la columna completa AQUÍ.

5

LAS MEJORES PELÍCULAS DE 2025

Un listado con las mejores películas de 2025 publicó esta semana la BBC.

Los críticos de cine Caryn James (CJ) y Nicholas Barber (NB) incluyeron desde un thriller de acción trepidante hasta un conmovedor drama familiar y una comedia entrañable .

. La única latinoamericana es la brasileña El agente secreto, a cuyo protagonista, Wagner Moura, entrevisté la semana pasada .

a cuyo protagonista, Wagner Moura, . “Este emocionante drama hace que todos los tópicos del thriller político parezcan nuevos, ya que el director y guionista Kleber Mendonça Filho ilustra con destreza la forma insidiosa en que el poder corrupto del gobierno en la cima se filtra para arruinar la vida de la gente común”, se lee al respecto.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

6

ADIÓS, JULIO ZEGERS

Un texto con sus recuerdos sobre Julio Zegers publicó esta semana el periodista cultural Patricio Olavarría.

" Hay canciones que simplemente siempre han estado ahí . Entre los amigos, en la familia, en la televisión, en la radio. En el aire. En el tiempo. Canciones que circulan, que acompañan, que vuelven sin avisar. Julio Zegers pertenece a ese territorio: el de una memoria compartida que se va formando sin que nos demos cuenta", escribió Olavarría.

. Entre los amigos, en la familia, en la televisión, en la radio. En el aire. En el tiempo. Canciones que circulan, que acompañan, que vuelven sin avisar. Julio Zegers pertenece a ese territorio: el de una memoria compartida que se va formando sin que nos demos cuenta”, escribió Olavarría. Entre otros momentos, el autor recuerda una fallida entrevista con el artista, reemplazada por una larga conversación, y un encuentro en la calle, en Lastarria, hace unos meses.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

7

VUELA ALTO, ROLANDO ROJO

Otro que nos dejó en estos últimos días fue el escritor Rolando Rojo, velado este miércoles en la Sociedad de Escritores de Chile.

Su experiencia en el Ministerio de Educación durante la Unidad Popular , su reclusión en el campo de concentración de Chacabuco tras el golpe de Estado, su refugio en Argentina y su experiencia como académico en la Universidad Arcis, fueron algunos de los temas que abordó en libros como La muerte de la condesa Prokofich, Cuentos de barrio, El último invierno del abuelo y El cumpleaños.

, su reclusión en el campo de concentración de Chacabuco tras el golpe de Estado, su refugio en Argentina y su experiencia como académico en la Universidad Arcis, fueron algunos de los temas que abordó en libros como La muerte de la condesa Prokofich, Cuentos de barrio, El último invierno del abuelo y El cumpleaños. “Su narrativa reflejó esa vida. Sus textos que exploraron la vida de barrio, la infancia y las heridas de la dictadura, seguirán resonando en la memoria de quienes lo leyeron”, comentó su colega Eduardo Contreras.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

8

OBSERVATORIO DE RAYOS GAMMA MUNDIAL

Un consorcio de empresas chilenas ha iniciado en Paranal, en la Región de Antofagasta, la construcción del CTAO (siglas en inglés de Observatorio del Conjunto de Telescopios Cherenkov), el observatorio de rayos gamma más grande y potente del mundo y el primero construido en el país, según el Observatorio Europeo Austral (ESO).

El CTAO está diseñado para detectar rayos gamma de muy alta energía emitidos por los eventos más violentos y potentes del universo. En total, contará con más de 60 telescopios en dos ubicaciones : CTAO-Sur y CTAO-Norte –uno en cada hemisferio–, con una superficie total de captación de más de un millón de metros cuadrados, informó Europa Press.

: CTAO-Sur y CTAO-Norte –uno en cada hemisferio–, con una superficie total de captación de más de un millón de metros cuadrados, informó Europa Press. Solo el sitio sur –el de Chile– tendrá más de 50 telescopios diseñados para captar un amplio rango energético miles de millones de veces más energético que la luz visible. De acuerdo con el SEO, el CTAO identificará las fuentes de estos rayos gamma, proporcionando así una visión más profunda que nunca antes sobre los eventos y objetos más extremos del universo.

Puedes leer la nota completa AQUÍ.

9

“NO TENÍAMOS NEGROS”

En No teníamos negros, la especialista en estudios afrodescendientes Montserrat Arre Marfull derriba el mito de la supuesta “blanquedad” chilena y reivindica la herencia africana en nuestra cultura, desde la Conquista hasta el presente.

"Esta idea de que la esencia y origen de las personas chilenas es 'criolllo-blanco' es un discurso que se comienza a fraguar desde fines del siglo XVIII , pero se fortalece en las primeras dos décadas desde la Independencia", explica la escritora y académica, en una entrevista con Emilia Aparicio en Cita de Libros.

, pero se fortalece en las primeras dos décadas desde la Independencia”, explica la escritora y académica, en una entrevista con Emilia Aparicio en Cita de Libros. “Pensar nuestras raíces africanas es un tema siempre necesario, porque es sacar a la luz ‘nuestras vergüenzas’, esos secretos familiares que no queremos contar, pero que al hablarlos nos permiten sanar heridas”, reflexiona la autora.

La entrevista sale este domingo en El Mostrador.

10

PANORAMAS REGIONALES

– CUARTETO FA ANDANTE EN ARICA

Como es tradición en estas fechas, la Fundación para las Artes y el Desarrollo Humano (FA) despedirá el 2025 con un concierto del Cuarteto FA Andante, que se realizará este sábado, a las 20:00 horas, en la Catedral San Marcos.

La presentación será la última actividad del año de la organización y se enmarca en uno de sus programas culturales, orientado a desarrollar intervenciones musicales breves en monumentos históricos de la ciudad.

– MUESTRA FOTOGRÁFICA EN VALPARAÍSO

Una invitación a reconocer Valparaíso es la propuesta de Marcelo Kohn en “Un manto de tristeza”, exposición fotográfica que se encuentra abierta al público desde el 6 de diciembre en la Sala Laboratorio del Parque Cultural de Valparaíso – Ex Cárcel.

La exposición, que debe su título al Valparaíso que describió Osvaldo “Gitano” Rodríguez en la canción homónima publicada en 1972 en su primer álbum, Tiempo de vivir, es producto de la profunda conexión que el artista tiene con la poesía de esta pieza sonora.

Más información AQUÍ.

– 31 MINUTOS EN FRUTILLAR

Tulio Triviño y compañía abren la temporada artística 2026 de Teatro del Lago, presentando en vivo su disparatada versión de Don Quijote, la famosa obra de Cervantes, homenajeando con frescura y humor esta inmortal novela de cuatro siglos.

Juan Carlos Bodoque interpreta a Miguel de Cervantes; Tulio Triviño, a Don Quijote; Juanín Juan Harry, a Sancho; Patana, a Pantonia, la sobrina del hidalgo; y Policarpo, al posadero. Así, el universo del aplaudido programa infantil 31 Minutosse traslada a la obra de Cervantes en una parodia teatral para niños y adultos que recrea elementos esenciales de la historia, manteniendo algunos de sus aspectos más innovadores: el autor como personaje de la obra, la existencia del libro dentro de la misma novela, etc.

Más información AQUÍ.

