Rebrote de sarampión en Chile: por qué se dice que es el virus más contagioso que hay

El Ministerio de Salud activó los protocolos de vigilancia epidemiológica tras confirmarse un caso importado de sarampión en Chile, el primero desde 1993. La paciente, una mujer de 43 años, ingresó al país luego de un viaje internacional que incluyó una escala en Montevideo, lo que llevó a las autoridades a iniciar el seguimiento de sus contactos estrechos como medida preventiva para evitar contagios secundarios.

En ese marco, la Seremi de Salud de La Araucanía identificó a una persona que compartió vuelo con la paciente el pasado 31 de diciembre. Según informó el Minsal, el contacto estrecho no presenta síntomas hasta ahora, fue evaluado clínicamente, será vacunado y permanecerá bajo monitoreo por 21 días, periodo que corresponde a la ventana de incubación del virus.

El jefe del Departamento de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, subrayó la importancia de que los equipos de salud estén preparados ante eventuales casos sospechosos. “Es muy importante que todos los equipos médicos del país conozcan la definición de caso para la vigilancia del sarampión, porque ante la presencia de un caso sospechoso se inicia la notificación y el proceso para poder establecer el diagnóstico”, indicó. Además, advirtió sobre el aumento de viajes internacionales durante el verano y la necesidad de considerar si los destinos presentan circulación activa del virus.

Desde la autoridad regional, el seremi de Salud de La Araucanía, Ricardo Cuyul, aclaró que el seguimiento de este contacto no implica la confirmación de un nuevo contagio. “Lo que se informó fue el seguimiento de uno de los contactos estrechos del único caso importado en el país; reside en la Región Metropolitana y fue confirmado por el Minsal el 9 de enero”, explicó, precisando que el monitoreo responde a los protocolos habituales de vigilancia.

“El virus más contagioso que existe”

Sobre este escenario, el bioquímico y virólogo molecular, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcelo Cortez, abordó el tema en el programa Línea 1 de Radio y TV Usach, donde explicó las características del virus y los riesgos asociados al actual rebrote a nivel global.

“Lo que está ocurriendo es que hay un grupo de la población que no ha sido vacunada o que está en riesgo de que su enfermedad sea grave”, señaló Cortez, enfatizando que más que hablar de una mayor virulencia, se trata de un virus que nunca ha sido erradicado del planeta. “En Chile se consideró eliminado, el último caso fue en 1993, y ahora estamos hablando de esto porque hace pocos días ocurrió un caso confirmado de sarampión importado”, sostuvo.

El académico fue enfático al describir el nivel de contagiosidad del sarampión. “Según los datos virológicos, es el virus más contagioso que hay. Contagia al 90% de las personas que están alrededor de alguien que está dispersando el virus. Es altamente contagioso”, advirtió.

Cortez explicó que, en general, la enfermedad suele ser sobrellevada sin mayores complicaciones entre los 5 y 19 años en personas sanas. Sin embargo, el riesgo aumenta en menores muy pequeños, adultos y especialmente en personas inmunodeprimidas. “Sobre los 20 años la enfermedad suele complicarse. En uno de cada mil casos se puede presentar neumonía o encefalitis, y eso es lo que agrava el cuadro”, indicó.

En el caso de personas con sistemas inmunológicos debilitados, como pacientes trasplantados o con VIH no controlado, las cifras son aún más preocupantes. “Se habla de mortalidades del 60% en inmunodeprimidos o del 40% en personas con VIH”, alertó.

Respecto a la sintomatología, el virólogo detalló que los primeros signos suelen ser tos, estornudos y, especialmente, fiebre muy alta. “Estamos hablando de fiebre sobre 40 o 41 grados Celsius, lo que es característico de esta enfermedad”, explicó.