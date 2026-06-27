Próspera: la ciudad privada de Peter Thiel que desafía al Estado de Honduras por US$10.700 millones

En el caribe hondureño, un experimento político-económico impulsado por capital tecnológico global ha derivado en una de las disputas de soberanía más costosas de la región.

Se trata de Próspera, la ciudad semiautónoma instalada en la isla de Roatán y vinculada al ecosistema de inversionistas asociados a Peter Thiel —cofundador de Palantir y figura central del llamado trumpismo tecnológico—, que hoy mantiene un arbitraje internacional contra el Estado de Honduras por cerca de US$10.700 millones.

El conflicto tiene origen en el régimen de las ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), creadas en 2013 bajo el gobierno de Porfirio Lobo y ampliadas durante la administración de Juan Orlando Hernández, como enclaves con autonomía regulatoria, fiscal y administrativa para atraer inversión extranjera.

Inspiradas en modelos de “ciudades charter”, fueron presentadas como laboratorios de desarrollo, pero cuestionadas desde su origen por implicar una cesión de soberanía territorial.

Próspera se estructuró bajo ese marco legal como una startup city con reglas propias, tribunales especiales y un régimen tributario independiente del estado hondureño. Sus promotores la describen como un modelo de gobernanza privada capaz de competir con las burocracias estatales; sus críticos, como un enclave de poder corporativo con escaso control democrático.

El giro llegó con el cambio político en Honduras. En 2022, el gobierno de Xiomara Castro impulsó la derogación del sistema ZEDE, y en 2024 la Corte Suprema declaró inconstitucional el marco legal que las sustentaba. La decisión abrió un choque directo con los inversionistas de Próspera, que activaron una ofensiva legal internacional contra el Estado hondureño.

El reclamo —que alcanza los US$10.700 millones, según los procedimientos arbitrales en curso— ha sido presentado como una compensación por la eliminación de un régimen que, a juicio de sus promotores, había garantizado seguridad jurídica para la inversión.

Para el estado hondureño, en cambio, se trata de una disputa que pone en cuestión los límites mismos de la soberanía nacional frente a estructuras privadas con respaldo financiero global.

Más allá del litigio, Próspera se ha convertido en un símbolo de una agenda más amplia asociada a sectores del tecnolibertarismo global: la idea de que comunidades privadas, financiadas por capital de riesgo, pueden reemplazar funciones esenciales del Estado.

En ese ecosistema ideológico se inscribe la figura de Peter Thiel, quien ha impulsado durante años iniciativas que exploran formas alternativas de gobernanza, desde redes privadas hasta proyectos de colonización tecnológica del espacio político.

En Honduras, esa visión dejó de ser teórica. Hoy se traduce en un conflicto jurídico multimillonario, donde un experimento de ciudad privada no solo desafía al Estado, sino que lo enfrenta en tribunales internacionales por el valor mismo de su autoridad.