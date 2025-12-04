Gobierno descarta viaje de Presidente Boric a frontera con Perú tras visita de José Jerí a Tacna

Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, descartó la posibilidad de que el Presidente Gabriel Boric viaje a la frontera entre Chile y Perú, luego de la visita del mandatario peruano José Jerí a Tacna.

No obstante, desde el Gobierno afirman que seguirán coordinándose con Lima, a pesar de los gestos políticos de José Jerí, quien viajó a Tacna con el objetivo de supervisar el despliegue militar en la frontera. Esto causó molestia en La Moneda, pero de todas maneras seguirán supervisando la situación que ocurre en la frontera, aunque sin viajar a la zona.

Los motivos del Gobierno para no viajar a la frontera son porque creen que la situación no está descontrolada como algunos establecen, por ejemplo, la llegada de José Jerí a Tacna, quienes han declarado que no aceptarán reconducciones de migrantes ilegales.

En esta línea, el ministro Cordero manifestó que “el mandato que nosotros tenemos del Presidente de la República es que todas las instituciones que trabajan en la frontera estén en cooperación con las autoridades peruanas y, en segundo lugar, ejecutando las acciones que están desarrollando hasta hoy”.

“Las estrategias internas del Perú no ameritan un pronunciamiento del Estado de Chile”, dijo Cordero sobre las medidas que ha estado tomando el mandatario peruano y que ha traído críticas a las acciones del Presidente Boric.

El Presidente Gabriel Boric en una ceremonia de inauguración de un jardín infantil en Lo Espejo se refirió en general a la seguridad del país. En esa línea, declaró que “sin lugar a dudas en materia de seguridad hay mucho que hacer. Tenemos que seguir combatiendo con mucha firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco, pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle, porque los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores, de los niños y de las niñas, de las personas mayores, y en eso nos vamos a ceder”.

Medidas en Perú

Es otra la visión de los políticos peruanos sobre la situación que ocurre con las personas que pretenden cruzar la frontera entre Chile y Perú. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, acompañó a Jerí a recorrer la frontera, pues también defiende el despliegue militar en la zona. Sostiene que, a pesar de las medidas en la frontera, hay “libre tránsito”. Igualmente, estableció que los migrantes ilegales que no tengan los documentos necesarios no tendrán habilitado el paso.

“Cualquier ciudadano, sea extranjero, que encuentren forma irregular, inmediatamente migraciones Chile tiene que devolverlo a su país”, aseveró el ministro Tiburcio.

Reacciones y acciones en Chile

La situación también ha llegado al debate en el parlamento chileno. En la Comisión de Gobierno Interior resurgió el proyecto de centros de internación provisoria. El diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, aseguró que “el señor José Kast, que dice voy a expulsar 330 mil migrantes, eso eslogan y mentira porque no lo puede hacer. Por eso vamos a poner el proyecto de ley que crea centros de internación en la frontera”

Por otro lado, en Cancillería han admitido, en conversaciones internas, que Chile no puede ejecutar “modelos improvisados” como lo hizo Perú.

Los comentarios de esta situación también han sido emitidos desde altas fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes establecen que las medidas de Perú han sido erróneas e innecesarias, y que solo se deben a presiones políticas y no por una intención de trabajar en una migración fluida.