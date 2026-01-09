Boric refuerza crítica a EEUU: “Mañana podría eventualmente amenazar a Chile”

El Presidente Gabriel Boric volvió a encender las alertas frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y reforzó una idea que ya había instalado antes: lo que hoy ocurre en Caracas no es un episodio aislado, sino una señal de riesgo para toda la región.

En entrevista con Súbela Radio, el Mandatario advirtió que relativizar el derecho internacional puede terminar jugándole en contra a Chile. “Quienes hoy día menosprecian o dicen que el derecho internacional no es tan importante ponen en riesgo la propia posición del país. Mañana podría eventualmente amenazar a Chile y podría no ser Estados Unidos, sino otro régimen”, afirmó.

Las declaraciones van en la misma línea de lo dicho tras la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, cuando Boric sostuvo que “hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro”, subrayando que se trata de un precedente “extremadamente peligroso” para la estabilidad regional y global.

Su postura también fue respaldada esta semana por la ministra vocera Camila Vallejo, quien advirtió que el actuar de Donald Trump representa un riesgo para América Latina y apuntó derechamente a una reedición de la Doctrina Monroe. “Nadie conoce los límites de Donald Trump y pareciera ser que no los tiene”, dijo a Radio Sonar, agregando que no es digno “rendir pleitesía” a quien ha insinuado dominio sobre otros países.

El nuevo round con Washington se intensificó luego de que el mandatario reaccionara a una publicación del Departamento de Estado de EE.UU. que señalaba que “este es nuestro hemisferio” y que Trump no permitirá que su seguridad sea amenazada. El Presidente chileno respondió sin rodeos: “Los líderes que le rinden pleitesía y se muestran serviles al Presidente de EE.UU. Trump tratando de ganarse su favor, solo se humillan”.

“Cuatro años son muy cortos”

En la entrevista, el Presidente también abordó el tramo final de su gobierno y planteó que los períodos presidenciales deberían ser más largos. A su juicio, acortar el mandato a cuatro años fue un error: “Debieran ser seis, porque las políticas públicas toman tiempo y los cambios de equipos ralentizan muchos procesos”. Boric también reconoció que le hubiese gustado que alguien de su sector diera continuidad a las políticas impulsadas por su administración tras el 11 de marzo, aunque recalcó que respeta plenamente el veredicto democrático.

Candidatura de Bachelet a la ONU

En paralelo a la entrevista radial del Mandatario, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que las declaraciones de Boric “sepultaron” cualquier opción de que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de la ONU.

“No hay que ser experto en política internacional para darse cuenta de que el Presidente, con sus dichos contra Trump, terminó por cerrar esa puerta”, afirmó, según consignó T13. En la misma línea, el diputado Stephan Schubert sostuvo que la candidatura de la exmandataria quedó “desahuciada”, recordando que el presidente estadounidense tiene poder de veto en ese proceso.