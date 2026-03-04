Ministro Grau y transparencia que alega Kast: “Hemos tenido 20 reuniones, ¿tienen alguna duda?”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a los cuestionamientos del presidente electo José Antonio Kast sobre la falta de transparencia en la información fiscal entregada durante el proceso de traspaso de mando, señalando que el gobierno ha proporcionado antecedentes en múltiples instancias de trabajo.

En entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler, el secretario de Estado defendió la apertura del Ejecutivo en esta materia y sostuvo que el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones periódicas con el equipo del gobierno entrante. “En el caso del Ministerio de Hacienda hemos tenido 20 reuniones, se ha entregado información de la más diversa naturaleza”, afirmó.

Las declaraciones se producen luego de que Kast anunciara la creación de una “fuerza de tarea administrativa” para revisar antecedentes en distintos organismos públicos, tras expresar dudas sobre la situación fiscal y la información entregada por la actual administración.

Grau señaló que eventuales auditorías forman parte de los procedimientos habituales del Estado. “Si por alguna razón se necesita hacer alguna auditoría, eso no es ningún problema (…) es parte del trabajo cotidiano en el Estado”, indicó. Sin embargo, sostuvo que ese mecanismo no reemplaza el intercambio directo de antecedentes en las reuniones de transición.

El ministro planteó que las críticas deben precisarse con mayor claridad. “Yo les preguntaría cuál de esa información ellos tienen alguna duda. Para discutir las cosas en concreto”, afirmó, insistiendo en que la información fiscal se encuentra disponible de manera periódica.

En ese sentido, destacó que el país publica mensualmente datos sobre ingresos y gastos del Estado. “A final de todos los meses se entrega el nivel de gasto y el nivel de ingreso del mes anterior (…) con solo un mes de rezago se sabe la situación de la finanza pública del país”, explicó.

Finalmente, Grau sostuvo que el debate sobre la situación fiscal es distinto a cuestionar la transparencia de los datos. “Nunca nadie serio, que sepa de estos temas, ha cuestionado la transparencia de los datos en materia fiscal”, concluyó.