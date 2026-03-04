Publicidad
Nueva vocera estrena el elástico: “Diálogo sigue abierto… pero bilaterales terminaron”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La futura vocera del gobierno de José Antonio Kast afirmó que el equipo entrante mantendrá canales de comunicación con La Moneda, aunque decidió cerrar las reuniones formales de transición. La medida se justifica, dijo, por “falta de información” detectada en distintas áreas del Estado.

La futura ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, se refirió al quiebre del proceso de traspaso de mando entre la administración del presidente Gabriel Boric y el equipo del mandatario electo José Antonio Kast, ratificando que las reuniones bilaterales entre ambas partes se dan por terminadas.

En un punto de prensa realizado durante una reunión de coordinación entre Kast y su futuro gabinete, la próxima vocera aseguró que el diálogo con el actual gobierno se mantiene abierto, pese al término de las instancias formales de transición y pese a los llamados del mismo Presidente Boric a retomar las conversaciones por el traspaso de mando. “Nosotros nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país”, afirmó.

Sedini señaló que el equipo entrante está concentrado en la preparación de la agenda de gobierno de cara a la asunción del próximo mandato. “Quedan siete días para que asumamos y estamos enfocados en priorizar el trabajo y la agenda en el momento que nosotros asumamos”, indicó.

En ese contexto, precisó la posición del nuevo gobierno respecto del proceso de traspaso. “Quiero dejar muy claro que el diálogo sigue abierto, que estamos dispuestos a conversar, pero que los traspasos bilaterales se han dado por terminados”, sostuvo.

La futura ministra explicó que la decisión responde a cuestionamientos sobre la información entregada durante el proceso de transición. Según planteó, el equipo del mandatario electo detectó “falta de información que se ha dado en diversas carteras y áreas”.

Sedini mencionó entre los puntos observados situaciones vinculadas a nombramientos en cargos públicos, antecedentes relacionados con el proyecto de cable submarino y otros procesos administrativos. “Seguiremos avanzando y a partir del día uno tendremos que ver si la información es consecuente con lo que recibimos”, afirmó.

En declaraciones a radio Duna, la futura vocera también cuestionó el manejo del proyecto del cable submarino y sostuvo que la controversia se suma a otras críticas del equipo entrante sobre el proceso de transición. Según indicó, el tema “tiene consecuencias internacionales” y forma parte de los asuntos que han tensionado la relación entre ambas administraciones en la antesala del cambio de mando.

