Couso analiza estilo de Quiroz: “La economía es demasiado importante para dejársela a economistas”

El abogado constitucionalista y director del doctorado en Derecho de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, cuestionó el enfoque del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio del debate por las medidas económicas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El comentario surge luego de que el titular de Hacienda defendiera su gestión señalando que “no es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo, ni menos ser popular”. Consultado sobre esas declaraciones, Couso planteó que el manejo de la economía no puede limitarse únicamente a criterios técnicos.

“Como dice el viejo dicho anglosajón: la economía es demasiado importante para dejársela solo a los economistas”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

El académico sostuvo que la conducción de la política económica también requiere experiencia política. A su juicio, el actual ministro carece de ese recorrido en la esfera pública. “Creo que Quiroz tiene muy poca experiencia política”, señaló.

Couso indicó que la idea de que los ministerios económicos deben estar exclusivamente en manos de técnicos es una noción equivocada. Como ejemplo, mencionó que en otros países figuras políticas o profesionales de distintas disciplinas han ocupado esos cargos.

“El ministro de Hacienda de Clinton era abogado, uno de los mejores ministros de Hacienda del Reino Unido, Gordon Brown, era historiador”, planteó.

En esa línea, sostuvo que repetir frases como que el rol del ministro no es ser popular puede tener impacto político. “Puede ser una frase muy golpeadora, pero al final la gente se va a preguntar por qué existen mecanismos como el Mepco”, señaló.

El académico explicó que instrumentos como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles no fueron creados para ganar popularidad, sino para enfrentar shocks económicos. “Son mecanismos técnicos que buscan que el impacto del aumento de un insumo clave como el petróleo sea gradual”, afirmó.

Couso también advirtió que el gobierno podría estar impulsando demasiadas medidas económicas de forma simultánea. En particular, mencionó debates abiertos sobre el Mepco, recortes de gasto público y la auditoría al Estado. “Me da la impresión de que Quiroz está abordando demasiados temas al mismo tiempo”, sostuvo.

El académico agregó que, según la evaluación de varios observadores internacionales, Chile no enfrentaba una crisis económica grave antes del cambio de gobierno. Sin embargo, afirmó que el discurso del Ejecutivo ha transmitido una situación más crítica. “Pareciera que el país se caía a pedazos”, señaló.

Couso indicó que el contexto internacional podría alterar ese escenario, particularmente por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. “La guerra de Irán podría traducirse en una crisis, pero no la que se esperaba”, afirmó.

Finalmente, el académico planteó que sería importante que el ministro de Hacienda dialogue con distintos actores del ámbito económico. “Tenemos muy buenos economistas en Chile”, señaló, agregando que el debate sobre las medidas económicas debería incorporar más miradas antes de tomar decisiones.